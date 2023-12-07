Ado宣布2024年2月7日來台北開演唱會！「不用3000元」就可以看到
日本樂壇神祕女聲Ado去年8月在《航海王劇場版：紅髮歌姬》（ONE PIECE FILM RED）登場時，締造網路熱烈討論，今（7日）她再給出「大驚喜」，確定於2024年2月7日到台北流行音樂中心舉辦《Ado THE FIRST WORLD TOUR "WISH" IN TAIPEI》演唱會，成為該場地第一位開唱的日本女歌手。
記者陳雅蘭／綜合報導
只聞其聲不見其人，Ado在2020年10月以一曲《煩死了》正式出道，作品唱出年輕人心聲的大膽歌詞而深受歡迎，她則透露這首歌其實是在衣櫃裡完成，引發網友熱烈討論，之後推出的作品無論搭配日劇、動畫，都在日本樂壇屢屢造成話題；去年化身「美音」在超人氣動畫航海王電影版《航海王劇場版：紅髮歌姬》跨足大銀幕，而今年再以夯曲《唱》在串流平台播放突破1億次，持續霸占各大音樂串流平台。
Ado目標就是航向世界開啟新時代，這次世界巡迴演唱會標題取名為「Wish」，將前往包括亞洲、歐洲、美國等共計14個城市演出；她也要在12月31日首度登上NHK紅白歌唱大賽，明年4月27日、28日兩天還要唱進能容納7萬人的國立競技場，締造出道僅3年6個月、首位在該場地舉辦演唱會的女歌手的紀錄。
《Ado THE FIRST WORLD TOUR "WISH" IN TAIPEI》將於2月7日星期三晚間7點30分在台北流行音樂中心開唱，票價為4900元、3900元、2900元、身障席1900元等4種，12月23日中午12點在遠大售票系統開賣，一樓為搖滾站席，二、三樓為座席，詳情可至主辦單位「大鴻藝術」官方臉書查詢。Ado首張翻唱專輯《Ado的試唱專輯》台壓版1月發行。
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