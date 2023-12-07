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藍營批蕭美琴阻花蓮人返鄉路　范雲駁：爭取餘140億交通預算

▲范雲表示近期接獲民眾反映，國民黨在花蓮發黑函攻擊蕭美琴擔任立委期間阻擋交通建設。（圖／林靜儀競辦提供）
▲范雲表示近期接獲民眾反映，國民黨在花蓮發黑函攻擊蕭美琴擔任立委期間阻擋交通建設。（圖／林靜儀競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

選戰倒數37天，民進黨立委范雲今（7）日於臉書表示，近日來接獲支持者反應，國民黨在花蓮發送造謠傳單，提及「誰斷了花蓮人回家的路？」指控蕭美琴擔任立委時，阻擋花蓮交通建設，她解釋說蕭美琴擔任立委時，替花蓮爭取到超過140億元拓寬台九線交通預算；其次，前瞻計劃有62億元放在花東地區建設鐵路雙軌電氣化，16億元用來提升道路品質；第三是國民黨拼命杯葛前瞻計劃，才是阻擋花東建設的元兇。最後更羅列出蕭美琴在花蓮政績，疾呼給自己更好的未來，拒投傅崐萁，「和蕭美琴一起支持張美慧！」

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范雲表示，近日來接獲支持者反應，國民黨在花蓮發送造謠傳單，提及「誰斷了花蓮人回家的路？」指控蕭美琴擔任立委時，阻擋花蓮交通建設，她質疑花蓮傅家，是擔心蕭美琴拉高總統票選情，還是擔心蕭美琴已成為立委候選人張美慧最大的助選員，認為是國民黨一貫抹黑造謠的手段。

范雲解釋，首先蕭美琴擔任立委時，替花蓮爭取到超過140億元拓寬台九線交通預算；其次，前瞻計劃有62億元放在花東地區建設鐵路雙軌電氣化，16億元用來提升道路品質；第三，國民黨拼命杯葛前瞻計劃，才是阻擋花東建設的元兇。

范雲說，鐵證事實是國民黨曾花了整整一個月，杯葛「前瞻基礎建設特別條例」，導致真正可以用來提升花東交通的經費，不斷被延宕，反問國民黨，是忘記了還是害怕想起來？2017年審查時，國民黨立委的荒唐事跡可沒有忘記，包括向主席台撒麵粉，稱「撒麵粉是要讓召委清醒」、把程序發言發言時間拿去播放「金包銀」、灑假鈔潑氣泡水丟寶特瓶杯葛、以吹哨與汽笛喇趴聲中繼續杯葛、號召召700人到立院大門前丟鞋與雞蛋。

范雲也羅列出蕭美琴為花蓮做的事情，包括爭取超過140億元的台九線拓寬預算；參與台九線的拓寬工程每場地方座談會，真正考量在地需求；鐵路中長期改善規畫，完整保障花蓮人「行的安全」；蘇花改未改善的路段爭取納入，推動蘇花安計畫；爭取花蓮站升等特等站，增加人力編制；改善花東一票難求問題：票務系統更新、花東實名制、爭取新購12節車廂列車優先行駛東部幹線。

范雲表示，花蓮的交通改善不是一時之功，需要持續的實質努力，而花蓮人對交通的渴望，不應淪為政治操作的工具，請鄉親們協助把蕭美琴的努力真相傳遞出去，「還給蕭美琴一個公道。」

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