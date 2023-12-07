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黃偉晉見「婁峻碩去世黑白惡搞圖」嚇壞！崩潰痛哭眼紅腫畫面曝光

▲黃偉晉收到「婁峻碩去世黑白惡搞圖」嚇壞，當場崩潰痛哭，眼睛都哭到紅腫。（圖／黃偉晉IG）
▲黃偉晉收到「婁峻碩去世黑白惡搞圖」嚇壞，當場崩潰痛哭，眼睛都哭到紅腫。（圖／黃偉晉IG）

記者黃盈容/綜合報導

黃偉晉和婁峻碩、陳零九、邱鋒澤、小賴2020年組成「五堅情」，成員間感情深厚，黃偉晉甚至還為了婁峻碩崩潰痛哭！今（7）日黃偉晉在限動透露，收到朋友傳來一張惡搞婁峻碩的照片，上頭大大寫著「婁峻碩去世　新大學校園演唱會」，當下誤會婁峻碩發生噩耗，黃偉晉因此瞬間被嚇哭，他Po出自己掩面痛哭和哭紅雙眼的照片，自嘲「然後我就被嚇哭了，嚇成這樣！」

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▲黃偉晉當場嚇哭，眼睛都哭到紅腫。（圖／黃偉晉IG）
▲黃偉晉當場嚇哭，眼睛都哭到紅腫。（圖／黃偉晉IG）
「五堅情」成員因參加節目《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元，進而組成團體，私下感情相當好。今黃偉晉收到婁峻碩黑白照，網友還故意將「婁峻碩去世新大學校園演唱會」斷句成「婁峻碩去世」、「新大學校園演唱會」，因是黑白照，加上「快訊」、「大批學生禮堂群聚不捨他離去」等字眼，有意要讓人誤會婁峻碩出事了。

▲黃偉晉還以為婁峻碩發生噩耗，當場難過到掩面痛哭。
▲黃偉晉還以為婁峻碩發生噩耗，當場難過到掩面痛哭。（圖／黃偉晉IG）
其實，真的不能怪黃偉晉容易被騙，見到好朋友的黑白照，相信一般人都很難冷靜，黃偉晉也因此當場被嚇哭，還哭到眼睛都腫了，他將照片發在限動稱「然後我就被嚇哭了」，還自嘲「嚇成這樣！」從他崩潰的程度，也能看出2人的感情相當好，只能說好在最後只是一場烏龍，希望網友別再亂惡搞嚇人。

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