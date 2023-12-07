周庭受訪坦言「開銀行戶頭也受阻」 形容香港已成恐懼之地
反送中期間代表性人物、前香港眾志副秘書長周庭，日前在社群網站上宣布自己不會再回香港，相當於「棄保」流亡海外，遭港府揚言終身追捕。她在接受英國廣播公司（BBC）專訪時，形容故鄉香港已成為「恐懼之地」，她在出獄後遭嚴密監控，不僅身心受創傷，就連去銀行開戶也都無法，直言「這種生活要如何下去」。
國際中心楊智傑／綜合報導
前香港眾志秘書長黃之鋒、副祕書長周庭等人，因參與反修例運動遭當局判刑，周庭2020年遭判刑10個月，隔年刑滿出獄後消失於大眾視線，近日她藉社群媒體訴說出獄這段日子的煎熬以及受全面監控的恐懼，她也在專訪期間透露自從服刑完畢後，自己仍受到嚴密監視，心理健康因此遭影響，過往經歷與頻發恐慌症讓她不僅難以就業，就連開銀行戶頭這種生活瑣事都受阻。
她稱自己申請加拿大一所大學碩士班課程後，中共國安當局雖然批准她赴加求學，但要求她定期回港報到，但考慮到隨時都可能被任何理由限制人身自由，甚至阻止她返回加拿大完成課業，她在今年11月返回香港前的最後一刻作出這個決定，「因為我不想再冒被逮捕的風險，我不想再被送到中國去。」
港區國安法上路後，香港民主化運動幾乎銷聲匿跡，感到絕望的周庭告訴《BBC》「我覺得現在已沒有任何挺民主運動，全被警方打壓，沒有任何人可以做或說任何事的空間」，她也強調棄保是她個人決定，不願透露留在香港的家人安危與訊息，「關於香港警方是如何濫用他們的權力以及對於法治毫不尊重，我希望世界能知道這段故事。」
周庭指出，先前為了拿回護照、通過國安審核出國，曾被迫到中國進行「愛國之旅」，擔心未來這些素材被用做「愛國思想教育」的她決定向外界詳述真實狀況。然而身在加拿大的周庭仍未覺得安全自由，她坦言在港府宣稱要終身追捕之下，擔心自己很可能被引渡，也害怕多倫多可能存在中國的「祕密警察」。