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阿嬤怨機車「不聽話」！左轉卻往右偏　老闆檢查嚇傻：還好有感覺

▲台灣有許多上班族、菜籃族，平時都仰賴機車來當作代步通勤工具。（示意圖／shutterstock）
▲台灣有許多上班族、菜籃族，平時都仰賴機車來當作代步通勤工具。（示意圖／shutterstock）

記者潘毅／綜合報導

台灣有許多上班族、菜籃族，平時都仰賴機車來當作代步通勤工具。不過近期就有位車行師傅處理了一件驚嚇度破表的狀況，一位阿嬤騎著愛車來店內檢查，一開口就抱怨機車「不聽話」，沒想到師傅一看輪胎直接嚇壞，因為阿婆的愛駒早帶著兩顆光頭胎行駛，而輪胎該更換的時間也曝光了。

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一位車行師傅在臉書社團《爆廢公社》上發文分享，一位阿嬤騎著愛車來店，一下車就用台語講述狀況：「車子不聽話，我轉左邊、它轉右邊，我轉右邊，它就轉左邊」，不斷抱怨車子好難駕駛。

▲一位阿嬤騎著愛車來店內檢查，一開口就抱怨機車「不聽話」，沒想到師傅一看輪胎直接嚇壞。（圖／爆廢公社）
▲一位阿嬤騎著愛車來店內檢查，一開口就抱怨機車「不聽話」，沒想到師傅一看輪胎直接嚇壞。（圖／爆廢公社）
當師傅一將車子頂起後，也立刻揪出問題所在：「阿嬤還好妳還有感覺，在晚一點生命線都要沒了」，因為阿嬤的前後輪紋路都已經磨得超平滑，稱作光頭胎一點都不為過。不少網友看完也驚呼：「這下雨天騎下坡路的話直接滑倒了吧，看起來跟游泳圈一樣了」、「用生命在騎車...還好阿嬤還知道到車行檢查」。

事實上機車胎紋早在2016年7月1日，就列入監理站定期檢查項目，若胎紋深度如果低於0.8毫米，將不得領照和上路，限期一個月內改善，複驗沒通過將吊扣牌照。

▲阿嬤的光頭胎與全新輪胎對比圖。（圖／爆廢公社）
▲阿嬤的光頭胎與全新輪胎對比圖。（圖／爆廢公社）
至於要如何判斷輪胎更換的時機？對此，台南阿斌機車行老闆就曾教學，每一個輪胎在胎邊上共有四個「安全指示點(三角點)」，如輪胎已磨耗至安全警示點，就表示這顆輪胎必須盡快更換，以免行駛時發生危險。此外，輪胎使用年限如已經超過4年或是發生變形，也要盡快更換。

▲如輪胎已磨耗至安全點，就表示這顆輪胎必須盡快更換，以免發生危險。（圖／阿斌機車行授權使用）
▲如輪胎已磨耗至安全點，就表示這顆輪胎必須盡快更換，以免發生危險。（圖／阿斌機車行授權使用）

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