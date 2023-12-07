怕北京不滿調降評級突襲！穆迪建議中國員工「在家上班」
國際信用評等機構穆迪（Moody's）5日宣布將中國政府信評展望調降至「負面」，中國財政部則強調國內宏觀經濟持續恢復向好，對穆迪的評斷「感到失望」；英媒報導指出，為了避免遭中共突襲搜索，穆迪在宣布調降主權評等前，就建議中國員工最好在家工作，甚至建議香港分析師暫勿前往中國。
國際中心楊智傑／綜合報導
英國財經媒體《金融時報》報導指出，早在本月1日穆迪在中國某些部門負責人就已經告訴同事，包含北京、上海的非行政同仁本週不應進入辦公室，一名駐中國的穆迪員工更稱公司要求他們居家工作時並未給予理由，「但我們都知道為什麼」、「大家都很怕政府檢查」。
這名員工表示，若中國政府決定突襲穆迪，那麼「在家工作」的方式或許可以阻止當局在同一個地方對多名員工進行詢問，但他補充說，這種突襲搜查仍被認為不太可能發生；另外他也提到，公司也建議香港分析師在調降評等前，暫時避免前往中國。
對於「主動要求員工在家上班」的消息，穆迪表示，為維護評等流程的保密性，無法對此發表評論。
中國當局今年已突襲了數家美國顧問公司的辦公室，並拘留了某些集團的當地員工，北京方面稱這是出於國家安全考量；紐約投顧公司「22V Research」的中國分析師赫森（Michael Hirson）對此直言，過去外企們已經看到北京對盡職調查公司和其他公司的打壓，而這些打壓動機不僅是負面評論，「若穆迪只是因為對中國前景給予評等，而招致類似公開打壓的型為，那麼確實會讓人感到訝異。」