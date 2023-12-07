曾因調包動物引質疑！伊朗稱成功發射「可載生物太空艙」升空
伊朗官媒稱成功以自製的薩爾曼（Salman）火箭將重達500公斤的太空艙射上預定軌道，該國通訊和訊息技術部長更稱伊朗預計將能夠在2029年前將該國太空人送上太空，但因為先前曾傳出「載猴火箭」遭發現調包爭議，這次伊朗並未透露艙內是否載有動物。
國際中心楊智傑／綜合報導
伊朗官媒「伊斯蘭共和國通訊社」（IRNA）6日報導指出，該國成功將一個可搭載生物的太空艙送上離地表130公里高的預定軌道，稱太空艙重達500公斤，通訊和訊息技術部長扎雷普爾（Isa Zarepour）指出最快在2029年前就能利用太空艙與火箭把伊朗的太空人送上太空。
報導指出，太空艙由伊朗民用宇航機構製造，計劃用於科學研究及其他民事用途。不過在真正把人送上太空之前，必須先經過更多動物測試，但他未透露太空艙內是否載有動物，報導也並未提及發射地點。
伊朗太空計畫在2013年曾鬧出調包案，當時伊朗媒體稱官方將猴子送上太空且成功返回地球，但卻被外媒發現猴子不僅長得不一樣，連毛色也變深，懷疑根本就是換了一隻猴子。
伊朗在今年9月宣布成功把第三顆軍事衛星送入太空，西方國家擔心伊朗的衛星計畫可能用於發展彈道導彈，但伊朗多次否認這種質疑，堅稱屬於科學研究範圍。