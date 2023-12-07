疑吃飯與男友熱線被罵！新北女持刀自殘波及母親 雙雙送醫救治
新北市一名周姓女子（28歲），今（7）日晚間在汐止住處與廖姓母親爆發口角，不料周女一時情緒失控，持剪刀劃傷母親腹部隨後再自殘，所幸警消趕抵時，2人生命跡象均穩定，送往醫院救治證無生命危險，詳細情形還有待進一步調查。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，今天晚間7時許，周女在用餐時不停與男友講電話，引發母親不滿，進而造成口角衝突，周女一氣之下便抓起剪刀，母親見狀立刻上前制止，沒想到卻意外被劃傷腹部，目前2人已分別送往不同醫院救治，全案將朝傷害直系親屬罪偵辦，另外由警方協助廖女申請保護令。
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