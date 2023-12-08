亞錦賽／曾仁和先發力抗日本隊拚冠軍戰！中華隊賽程、轉播一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊、韓國隊、日本、菲律賓8日起將進行超級循環賽，地點都在台北大巨蛋，8日中午12:30分由韓國出戰菲律賓、18:30分由地主中華隊迎戰日本。
超級循環賽賽程：
12/8（五）
12:30 超級循環賽 台北大巨蛋 韓國 vs 菲律賓
12:30 排名賽 新莊棒球場 泰國 vs 香港
18:30 超級循環賽 台北大巨蛋 日本 vs 中華隊
18:30 排名賽 新莊棒球場 巴基斯坦vs 巴勒斯坦
12/9（六）
12:30 超級循環賽 台北大巨蛋 韓國 vs 日本
12:30 排名賽 新莊棒球場 泰國 vs 巴勒斯坦
18:30 超級循環賽 台北大巨蛋 菲律賓vs 中華隊
18:30 排名賽 新莊棒球場 香港 vs 巴基斯坦
12/10（日）季軍賽、冠軍賽
12:30 季軍賽 台北大巨蛋 超級循環賽第四 vs 超級循環賽第三
18:30 冠軍賽 台北大巨蛋 超級循環賽第二 vs 超級循環賽第一
亞錦賽中華隊名單如下：
總教練：
88 郭李建夫
教練：
3 林宗毅、30 周宗志、26 洪煒杰、38 余浩奕
投手：
李子強（富邦悍將）、徐若熙（味全龍）、劉予承（統一7-ELEVEn獅）、曾仁和（樂天桃猿）、張景淯（味全龍）、 伍祐城（台鋼雄鷹）、70 王政浩（合作金庫）、林詔恩（統一7-ELEVEn獅）、孫易磊（日職北海道日本火腿鬥士）、賴延峰（合作金庫）、
捕手：
宋嘉翔（樂天桃猿）、林辰勳（味全龍）、廖健富（樂天桃猿）
內野手：
李亦崴（合作金庫）、林承飛（樂天桃猿）、高育瑋（合作金庫）、劉基鴻（味全龍）、拿莫．伊漾（味全龍）、林靖凱（統一7-ELEVEn獅）、陳聖平（美職亞利桑那響尾蛇）
外野手：
宋晟睿（中信兄弟）、陳文杰（中信兄弟）、邱智呈（統一7-ELEVEn獅）、陳孝允（合作金庫）
日本隊名單如下：
總教練：
川口朋保
投手：
片山樂生（NTT東日本）、加藤三範（ENEOS）、渕上佳輝（豐田自動車）、鈴木大貴（TDK）、藤村哲之（東芝）、工藤稜太（信越）、嘉陽宗一郎（豐田自動車）、秋山翔（三菱自動車岡崎）
捕手：
南木壽也（JR北海道）、城野達哉（西濃運輸）、辻本勇樹（NTT東日本）
內野手：
相羽寬太（Yamaha）、矢野幸耶（三菱重工East）、大西蓮（JR東日本東北）、百目鬼浩太（信越）、中川拓紀（本田鈴鹿）、中村迅（NTT東日本）、丸山壯史（ENEOS）
外野手：
橋本典之（大阪瓦斯）、向山基生（NTT東日本）、逢澤峻介（豐田自動車）、鈴木聖步（JR東日本東北）、豬原隆雅（Miki House）、平野友都（西部瓦斯）
亞錦賽歷屆冠軍：
|隊伍
|冠軍數
|年份
|日本
|19
|1955、1959、1962、1965、1967、1969、1973、1983、1985、1989、1991、1993、1995、2003、2005、2007、2009、2012、2017
|韓國
|8
|1963、1971、1975、1983、1989、1997、1999、2015
|中華隊
|5
|1983、1987、1989、2001、2019
|菲律賓
|1
|1954
12/3~12/6 分組預賽
12/8~12/9 超級循環賽 (爭奪1~4名)
12/8~12/9 排名賽 (爭奪5~8名)
12/10 12:30 季軍賽
12/10 18:30 冠軍賽
逐日戰況：
12/3（日） 分組預賽
18:00 A組 台北大巨蛋 韓國 vs 中華隊（開幕賽） （0：4 中華隊勝）
12/4（一） 分組預賽
12:30 B組 台北大巨蛋 泰國 vs 菲律賓 （4：14 菲律賓提前在7局結束比賽勝）
12:30 A組 台中洲際棒球場 巴勒斯坦 vs 香港 （3：1 巴勒斯坦勝）
18:30 B組 台北大巨蛋 巴基斯坦 vs 日本 （0：14 日本提前在7局結束比賽勝）
12/5（二） 分組預賽
12:30 B組 台北大巨蛋 巴基斯坦 vs 菲律賓 （2：4 菲律賓勝）
12:30 A組 台中洲際棒球場 香港 vs 韓國 （0：9 韓國勝）
18:30 B組 台北大巨蛋 日本 vs 泰國 （16：0 日本提前在5局結束比賽勝）
18:30 A組 台中洲際棒球場 中華隊 vs 巴勒斯坦 （19：0 中華隊提前在6局結束比賽勝）
12/6（三） 分組預賽
12:30 B組 台北大巨蛋 泰國 vs 巴基斯坦 （1：4 巴基斯坦勝）
12:30 A組 台中洲際棒球場 巴勒斯坦 vs 韓國 （1：19 韓國提前在5局結束比賽勝）
18:30 B組 台北大巨蛋 菲律賓 vs 日本 （1：9 日本勝）
18:30 A組 台中洲際棒球場 香港 vs 中華隊 （2：17 中華隊提前在5局結束比賽勝）
12/8（五）超級循環賽
12:30 超級循環賽 台北大巨蛋 韓國 vs 菲律賓
12:30 排名賽 新莊棒球場 泰國 vs 香港
18:30 超級循環賽 台北大巨蛋 日本 vs 中華隊
18:30 排名賽 新莊棒球場 巴基斯坦vs 巴勒斯坦
12/9（六）超級循環賽
12:30 超級循環賽 台北大巨蛋 韓國 vs 日本
12:30 排名賽 新莊棒球場 泰國 vs 巴勒斯坦
18:30 超級循環賽 台北大巨蛋 菲律賓vs 中華隊
2023亞錦賽電視轉播、線上直播
◾Line Today（免登入，點此連結）
◾公視+（需登入，點此連結）
2023亞錦賽棒球電視轉播
◾公視、華視、緯來體育（72 台）、中華電信MOD
2023亞錦賽棒球線上直播
◾Line Today（免登入免費收看，點此連結）
◾公視+（登入免費收看，點此連結）
◾愛爾達（點此連結）
◾Hami Video（點此連結）
◾Twitch（點此連結）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁