101煙火搖滾區！周邊飯店推跨年派對 最低僅800元起享酒款暢飲
令人期待的2024年即將到來，搶攻跨年倒數商機，101周邊飯店堪稱是看跨年煙火搖滾區，不僅推出目前幾乎一房難求的跨年住房，更將舉辦跨年派對。台北寒舍艾美就有「炫采魅夜」跨年派對，於QUUBE特別打造，每位3,880元+10%，能享有精選酒精飲品無限暢飲、小食一份。若是當晚享用探索廚房晚餐的客人，獨享超值價每位800元加購「101煙火券」一張，購買四張加碼再送一張。另外台北君悅酒店也有兩場跨年派對，其中凱寓的跨年入場已額滿，君寓一派對門票的預訂則超過8成5。
記者葉盛耀/綜合報導
台北寒舍艾美酒店推出「炫采魅夜」跨年派對與住房專案，現正熱烈預訂中。想感受狂歡音樂與絢爛花火，QUUBE特別打造12月31日跨年夜派對，每位3,880元+10%，享受精選酒精飲品，包含香檳、紅白酒、氣泡調酒、啤酒與軟性飲料等都可無限暢飲，還有酌酒小食乙份，更提供多款人氣單點美味滿足味蕾，包含迷你火腿起司盤、椒麻雞翅、炸物拼盤等，價格自420元起+10%，現場還將有DJ刷碟演出以及欣賞101煙火秀。
飯店還設計「三天兩夜跨年住房專案」，雙人入住含早餐，每房52,000元起+15.5%，目前只剩零星客房可預訂。此外，酒店今年更首次開賣「101煙火券」，祭出多組獨家優惠方案。首先為享用探索廚房12月31日晚餐的客人，獨享以超值價每位800元加購「101煙火券」乙張，購買四張加碼再送一張。當日於北緯二十五消費的客人或住宿房客，皆可以優惠價每位1,000元加購煙火券乙張。晚間11點30分至凌晨12點30分，一起至酒店頂樓倒數。
台北君悅則推出螢光時尚君寓一跨年派對，包含魔幻DJ助陣+美酒特調暢飲，每位2580元+10%；復古浪潮-凱寓跨年派對，活動包含熱力DJ、精緻餐點、美酒特調暢飲，置身絕美戶外露臺與世界級地標、台北101煙火狂歡倒數，每位3980元+10%。台北君悅表示，截至目前凱寓的跨年入場已額滿，君寓一派對門票的預訂則超過8成5。
另外，台北W飯店同樣每年都舉辦跨年派對，今年同樣將於WOOBAR舉行，台北W飯店表示，將有限定酒單，以及現場DJ演出，但是價格與細節還在規劃當中。