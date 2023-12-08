五月天巴黎直播飆唱對決假唱！6.2萬人不睡「坐阿信腿上」超享受
五月天近日遭中國大陸音樂鑑定人「麥田農夫」指控假唱，相信音樂及主唱阿信都出面澄清，更邀請全球觀眾觀賞巴黎演唱會現場直播，一起驗證有無對嘴演唱。台灣時間今（8）日舉行五月天「好好好想見到你」系列演唱會最終場，IG線上6.2萬人同歡，直播視角近到被歌迷稱為：「坐在主唱大人阿信腿上看！」
記者黃雅琪／綜合報導
五月天今日舉行巴黎演唱會最終場，直接在IG、微博舉行線上直播，要正面迎擊指控他們假唱的中國大陸音樂鑑定人「麥田農夫」，開場半小時接連帶來〈盛夏光年〉、〈愛情萬歲〉、〈派對動物〉、〈離開地球表面〉、〈因為你所以我〉、〈知足〉6首經典歌曲。
演唱歌曲〈知足〉到一半時，主唱阿信突然有感而發：「這是地球上最後一場『好好好想見到你』，但這不代表五月天就不想見到你，而是約好下次相見都要變得更好，謝謝你們在寒冷的夜晚陪伴我們。」令現場歌迷們感動萬分。
阿信今日現場開唱表現極佳，網友們也狂刷留言稱讚「這種直播品質，某些人可以安心了吧！」、「6萬人不睡覺」、「目前6首都是真唱，開全麥」、「感謝蹭流量的人，讓我們有機會在家看到演唱會。」
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