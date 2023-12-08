黴漿菌咳不停！「薑黃」熱搜增2倍 營養師：具強大抗發炎特性
連日低溫讓大人小孩咳不停，尤其中國爆出肺炎黴漿菌大流行，讓台灣民眾十分擔心受影響。如何提升免疫力、對抗身體發炎，成為近期最熱門的話題，薑黃因此成新寵，營養師張語希指出，「薑黃素」具抗發炎特性，有助緩解咳嗽症狀，保健品牌「科立健」也觀察到，近一個月｢薑黃｣二字搜尋量激增2倍之多。
記者黃韻文／綜合報導
目前時節是過敏、感冒、氣喘的高峰期，其中，黴漿菌更被稱為「會走路的肺炎」，讓患者久咳不停。日前醫學界指出黴漿菌在台灣已有6成抗藥性，因此提升免疫力、對抗身體發炎，成為近期民眾最關注的重點。科林集團旗下保健保養品牌科立健觀察到，近一個月｢薑黃｣二字的搜尋量成長2倍，顯見國人對於食補越來越重視。
營養師張語希表示，薑黃之所以受到討論，主要是薑黃中的重要活性成分「薑黃素」，具備強大的抗發炎特性，對於身體因病毒感染引起的發炎反應有正面幫助，也有助緩解咳嗽症狀，才會在病毒大流行之際特別被關注。她也分享，自己平時烹飪就會使用薑黃，例如加入飯中或炒菜時，搭配薑黃粉及胡椒幫助吸收，薑黃香氣能提升菜餚風味之外，也對身體健康有益處。
營養師張語希提醒，在病毒流行的時節，適當補充保健品非常重要，但均衡飲食、規律運動、充足睡眠和壓力管理等，搭配保健品攝取，相輔相成，才是提高自我保護力、滋補養身、增強體力的最佳良方。