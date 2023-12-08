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五月天被控假唱！阿信自嘲：這幾天被罵很慘　台上吐心聲逼哭歌迷

▲五月天被控假唱，阿信（左圖）在巴黎開唱自嘲：「這幾天被罵很慘」，台上吐心聲逼哭歌迷。（圖／翻攝自五月天Instagram）
▲五月天被控假唱，阿信（左圖）在巴黎開唱自嘲：「這幾天被罵很慘」，台上吐心聲逼哭歌迷。（圖／翻攝自五月天Instagram）

記者黃雅琪／綜合報導

五月天近日遭中國大陸音樂鑑定人「麥田農夫」指控假唱，台灣時間今（8）日凌晨，全程直播巴黎演唱會、公開驗真假。阿信看見歌迷舉牌「5個渣男，還我女朋友」，自嘲「這幾天被罵很慘」要對方折起上半部字卡，也吐露心聲：「不可能讓每個人看到你就喜歡上你。」逼哭現場歌迷。

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▲五月天巴黎開唱全程直播，線上、線下歌迷全嗨翻。（圖／翻攝自五月天Instagram）
▲五月天巴黎開唱全程直播，線上、線下歌迷全嗨翻。（圖／翻攝自五月天Instagram）
五月天「好好好想見到你」系列演唱會最終場，經典歌曲嗨翻全場歌迷，包括〈突然好想你〉、〈生命有一種絕對〉、〈玫瑰少年〉、〈倔強〉等曲。歌迷們力挺五月天沒有假唱，現場串連高舉藍色「相信」牌子，一名女歌迷哭慘狂喊：「加油！」令主唱阿信心疼安慰道：「不哭不哭，眼淚是珍珠。」

▲五月天陷入假唱疑雲，歌迷高舉「相信」牌子痛哭力挺。（圖／翻攝自五月天Instagram）
▲五月天陷入假唱疑雲，歌迷高舉「相信」牌子痛哭力挺。（圖／翻攝自五月天Instagram）
接著冠佑點唱〈好好〉歌迷們又哭成淚海，阿信忍不住笑虧：「你們七早八早就哭，太早了啦，這樣會影響演出者的情緒。」值得注意的是，一名男歌迷舉著「5個渣男，還我女朋友」的牌子，立刻吸引阿信目光，自嘲陷入假唱疑雲：「字卡的上半部可以折起來嗎？這幾天在網路上已經罵很慘了！」逗樂全場歌迷。

阿信今日也在台上吐露心聲：「這24年來其實都一樣，不可能讓每個人看到你就喜歡上你，一路上許多人慢慢加入五月天，喜歡歌手和音樂人很看緣分，有時候在幾年前不喜歡，突然在幾年後就變成生命中最愛，但五月天總告訴自己，不要找藉口，要一次比一次做得更好，謝謝你們此時此刻加入五月天。」

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