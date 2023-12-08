五月天甩假唱！阿信不忍「暴衝下台」全場嗨翻 哽咽：黑暗過去了
五月天近日深陷假唱疑雲，於台灣時間今（8）日凌晨，全程直播巴黎「好好好想見到你」系列演唱會最終場，證明全程沒對嘴開唱。在表演接近尾聲時，主唱阿信要求關燈與歌迷談心，聊到一半哽咽說：「一個黑暗過去了，另外一個新的世代要來臨了！」最後演唱安可曲〈笑忘歌〉時，阿信更突然暴衝下台，嚇壞保安人員。
記者黃雅琪／綜合報導
第77場演唱會最終場，五月天賣力獻唱超過3個小時，在唱完〈憨人〉之後展開抒情談話，阿信有感而發的說：「今天是最後一場，理當應該要準備一個長篇大論、一篇最最可歌可泣的演講，但是今天我什麼也沒有準備，我想說其實在過去這77場，五月天在音樂上總是做足準備，做好最多的練習、彩排、調教，希望大家都感受到最棒的演唱會。」
阿信笑說，但是五月天在台上說的話、做的事，連他們自己都不知道：「人生啊！有時候有些事情按部就班，人生規劃一路慢慢往前走去，但是有時候冒險一下，遇到不同的人事物，就讓自己放手一搏，試試看自己會變成一個什麼樣的人。」
阿信要求全場關燈，哽咽與歌迷們分享心聲：「沒有開燈有很多好處，包括可以隱藏自己的表情、可以隱藏自己任何的感覺，其實要說出這些話，對我來說真的滿難為情的！說真的，要我說這些話，我真的每次都要把燈關掉。」阿信說雖然到達最後一場演唱會，但這不會是終點而是逗點：「一個黑暗過去了，另外一個新的世代要來臨了！五月天想告訴你，我想和你再次一起活在新的世代，另外一個25年。」
語畢，五月天帶來第三次安可歌曲〈笑忘歌〉，阿信唱著唱著就走到台下，還衝到欄杆旁倚靠著與搖滾區的歌迷嗨唱，全場歌迷情緒來到最高點，站在偶像阿信正後方瘋狂揮舞螢光棒、搶拍照，一旁的保安倒是很緊張的保護阿信，呈現出強烈對比的畫面，相當有意思。
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