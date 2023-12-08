大谷翔平決選名單剩道奇、藍鳥！美媒：多倫多機會大且擁一項優勢

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其中對於大谷翔平將有很大機率加盟藍鳥，《每日郵報》則直言，「藍鳥跟道奇在未來幾年都是無可挑剃的強隊，但藍鳥位於加拿大，在薪資方面被課的稅金絕對比洛杉磯來的少，且多倫多的媒體比洛杉磯的媒體更在乎隱私，這可說是藍鳥爭取大谷翔平的最大優勢，大谷陣營十分在乎自己客戶的隱私。」
根據美媒透露，大谷翔平在1日造訪道奇球場，為了防止有人看到大谷與道奇高層會面，當天取消了球場的參觀活動，商店也因此暫停營業，就是為了保護大谷隱私，不過卻被自己總教練Dave Roberts說了出來，此公開發言也讓道奇棒球事務部總裁Andrew Friedman 感到意外。
多隊高層也透露，大谷翔平此次談約規劃是由經紀公司創新藝人經紀（Creative Artists Agency，簡稱CAA）人Nez Balelo所規劃，談約流程CAA會先要求所有要談約的球團在洛杉磯總部前下車，且車子還不能逗留，在球團要離開時，會有別的車從另一個出入口把他們送走。
在會面7支球隊時，會先被專人引導至不同房間，然後向CAA的人員簡報，接著大谷翔平會聽他們分別報告，等到球團簡報結束後，球團高管會被帶至不同的出口離開，像在躲狗仔隊的跟蹤一樣。
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