早晚溫差大！週末把握最後好天氣 下周北台灣「轉雨又降溫」
今（8日）晨高屏有部分鬆散雲層，其他地區晴朗無雲，最低溫為花蓮（壽豐鄉）11.6度，各地晴朗穩定，白天晴暖、入夜冷，明（9）日白天起至下週一（11日）把握好天氣，從下周二開始東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，北台灣降溫。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今（8日）晨截至6：23本島縣市平地最低溫依序為：花蓮（壽豐鄉）11.6度、雲林（崙背鄉）12.5度、苗栗（西湖鄉）12.6度；各地區平地最低氣溫約在12至14度，北部（桃園大溪區）13度，中部（雲林崙背鄉）12.5度，南部（台南佳里區）14.1度，東部（花蓮壽豐鄉）11.6度。
最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（8）日「大陸高壓」籠罩，各地晴朗穩定，白天晴暖、入夜冷，應注意穿著調整。各地區氣溫，北部13至27度、中部13至29度、南部14至30度、東部12至28度。
最新模式模擬顯示，明（9）日白天起至下週一（11日）「高壓迴流」影響，各地仍晴時多雲的天氣，東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差仍偏大。
下週二（12日）東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台白天氣溫降，略轉涼，其他各地影響小。下週三（13日）東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升。下週四（14日）各地晴時多雲，氣溫續升。