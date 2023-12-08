雙12頂呱呱衝了「12塊炸雞」重量桶499元　拚拿坡里炸雞買一送一

早晚溫差大！週末把握最後好天氣　下周北台灣「轉雨又降溫」

▲明（9）日白天起至下週一（11日）把握好天氣，從下周二開始東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，北台灣降溫。（圖／記者葉政勳攝）
▲明（9）日白天起至下週一（11日）把握好天氣，從下周二開始東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，北台灣降溫。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（8日）晨高屏有部分鬆散雲層，其他地區晴朗無雲，最低溫為花蓮（壽豐鄉）11.6度，各地晴朗穩定，白天晴暖、入夜冷，明（9）日白天起至下週一（11日）把握好天氣，從下周二開始東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，北台灣降溫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今（8日）晨截至6：23本島縣市平地最低溫依序為：花蓮（壽豐鄉）11.6度、雲林（崙背鄉）12.5度、苗栗（西湖鄉）12.6度；各地區平地最低氣溫約在12至14度，北部（桃園大溪區）13度，中部（雲林崙背鄉）12.5度，南部（台南佳里區）14.1度，東部（花蓮壽豐鄉）11.6度。

最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（8）日「大陸高壓」籠罩，各地晴朗穩定，白天晴暖、入夜冷，應注意穿著調整。各地區氣溫，北部13至27度、中部13至29度、南部14至30度、東部12至28度。

最新模式模擬顯示，明（9）日白天起至下週一（11日）「高壓迴流」影響，各地仍晴時多雲的天氣，東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差仍偏大。

下週二（12日）東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台白天氣溫降，略轉涼，其他各地影響小。下週三（13日）東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升。下週四（14日）各地晴時多雲，氣溫續升。

▲水氣逐漸遠離，穩定天氣持續到下週二，東北季風增強北東再轉雨。（圖／中央氣象署）
▲水氣逐漸遠離，穩定天氣持續到下週二，東北季風增強北東再轉雨。（圖／中央氣象署）

明天會更冷！北台灣低溫「下探11度」　下周冷空氣挾雨彈襲台

玉山「絕美霧淞」整片雪白！今晨低溫零下8.2度　各地回溫時機曝

大雪今晨11.5°C！高壓籠罩急凍2天　明天更冷「挑戰大陸冷氣團」

天氣預報／雨神一走又變冷！週五恐有冷氣團報到　氣溫暴跌剩13度

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞