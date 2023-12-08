雙12頂呱呱衝了「12塊炸雞」重量桶499元　拚拿坡里炸雞買一送一

今起開喝！全家拿鐵、泡麵「買1送1」　超商雙12寄杯「買10送10」

▲全家今（8日）起康康五優惠開跑，門市大杯特濃拿鐵、泡麵買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家今（8日）起康康五優惠開跑，門市大杯特濃拿鐵、泡麵買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家今（8日）起康康五優惠開跑，除了門市大杯特濃拿鐵、泡麵買1送1外，APP還有一日限定的私品茶買2送1優惠；7-11則是開跑雙12寄杯優惠，現煮咖啡組合價1212元，包括美式45杯、經典純奶茶35杯、厚乳拿鐵27杯；OK超商雙12則是美式、拿鐵都有買10送10、可寄杯。

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🟡全家

📍門市｜12月8日至12月10日

◾大杯特濃咖啡買1送1，5折，原價65元、特價33元

◾UCC藍山綜合黑咖啡買1送1，5折，原價45元、特價28元

📍APP隨買跨店取｜12月8日

◾私品茶40元系列買2送1，67折，原價40元、特價27元

◾私品茶55元系列買2送1，67折，原價55元、特價37元

◾私品茶65元系列買2送1，67折，原價65元、特價44元

📍APP隨買跨店取｜12月8日至12月10日

◾UCC赤濃醇黑咖啡買1送1，5折，原價35元、特價18元

◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折，原價25元、特價18元

◾Hershey's金磚杏仁黑巧克力買1送1，5折，原價39元、特價20元

◾農心辣白菜拉麵袋麵買1送1，5折，原價49元、特價25元

◾鮮一杯南非國寶茶／綠茶任選買1送1，5折，原價99元、特價50元

◾翠果子超大葡萄乾買2送2，5折，原價20元、特價10元

▲全家康康五優惠1208至1210。（圖／全家提供）
▲全家康康五優惠1208至1210。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜即起至12月13日
◾大杯美式咖啡45杯1212元，6折，限量10萬組。

◾厚乳拿鐵27杯1212元，71折，限量10萬組。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，68折，限量3萬組。

◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，71折，限量3萬組。

◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選20杯1212元，68折，限量3萬組

▲7-11線上寄杯自12月6日起，開跑「歡慶雙12」優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯開跑「歡慶雙12」優惠。（圖／業者提供）
🟡OK超商

📍門市｜12月11日至12月13日

◾純喫茶聯名飲品（醇奶茶，原價50元／仲夏水果茶，原價70元），7折，特價35元、特價49元

📍APP｜12月14日

◾大杯莊園級美式買10送10，5折，原價45元、特價23元

◾大杯莊園級拿鐵買10送10，5折，原價55元、特價28元

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