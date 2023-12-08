MLB／洋基補強Soto還不夠！傳看上100英里後援火球男Hicks
紐約洋基（MLB）在昨（7日）透過7人大交易，換來少年強打Juan Soto，在隨著冬季會議的結束，洋基的補強還尚未結束，根據美媒《The Athletic》指出，洋基還想針對牛棚做出補強，已經看上後援火球男Jordan Hicks。
記者張志宇/綜合報導
根據大聯盟官方透露，後援投手Jordan Hicks在自由市場上十分熱門，包括休士頓太空人、洛杉磯天使、德州遊騎兵、波士頓紅襪與巴爾的摩金鶯都傳出有網羅意願。
Jordan Hicks在季中透過交易從聖路易紅雀轉戰多倫多藍鳥，整季主投65.2局，繳出防禦率3.29，28.4%三振率與11.2%保送率的成績，同時滾地球率也有58.9%，稍微比生涯60.4%要低一些，但仍是相當優異的表現，今年也是他生涯表現最好的賽季。
生涯四縫線與伸卡球均速都破100英哩的Jordan Hicks，5指叉球也有平均91.6英哩的水準，加上今年才要滿27歲，勢必讓他成為自由市場上，大家都想爭取加盟的後援投手。
值得一提，Jordan Hicks在2023球季被交易前，原本已經與紅雀達成一張3年合約，但最終胎死腹中，隨著Hicks成為自由球員，紅雀也有意在將Hicks延攬回聖路易。
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