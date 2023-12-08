台北最強評價夜市不是士林！現任「3巨頭」曝光　遊客逛10年不膩

影／台北寶可夢中心說好「禁夜排」呢　她凌晨3點來前面已300人

記者周淑萍/綜合報導

「台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）」今（8）早10時正式開幕，官方未免開幕人潮爆量，以發放「入店整理券」方式進行管理，強調「不鼓勵夜排」，但事實上仍有不少人昨（7）深夜就來新光三越空橋外廊排隊。寶可夢粉絲楊小姐告訴《NOWnews今日新聞》說，她凌晨3點來，前面已經有300人。

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楊小姐穿著皮卡丘披風前來台北寶可夢中心朝聖，開心展示好不容易拿到的「入店整理券」。她說自己原本也打算一早再來，但深夜看到新聞報「已有排隊人潮」急忙趕來，但凌晨3點到，前面已經有約300人了，而她拿到的入場時間是「12時40分至12時55分」。

▲台北寶可夢中心今開幕，楊小姐說她凌晨3點半來，前面已有300人，早上8點來的根本拿不到「入店整理券」。（圖／記者周淑萍攝）
▲台北寶可夢中心今開幕，楊小姐說她凌晨3點半來，前面已有300人，早上8點來的根本拿不到「入店整理券」。（圖／記者周淑萍攝）

▲台北寶可夢中心開幕禁夜排，但不少人乖乖早上8點才來，卻已領不到「入店整理券」了。（圖／記者周淑萍攝）
▲台北寶可夢中心開幕禁夜排，但不少人乖乖早上8點才來，卻已領不到「入店整理券」了。（圖／記者周淑萍攝）
「就是為了台灣限定『特點卡』！」楊小姐表示，今天購物可憑發票得到台灣限定限量特點卡，鎖定台灣限定抱著山竹的快龍、戴鳳梨太陽眼鏡的皮卡丘等限量商品。她透露排隊時遇到來自日本的觀光客，也是為了想搶拿台灣限定的特點卡與台灣限定商品。

另名余先生凌晨2點來排隊，拿到12時20分、第4梯的「入店整理券」，他說「寶可夢陪伴我長大」，難得是在台灣的寶可夢中心，一定要來朝聖，鎖定台灣限定的快龍玩偶，且因每個商品都有限購，不會幫朋友買。

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