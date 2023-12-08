台積電大漲11元！台股氣勢如虹早盤漲180點 超微AI概念股亮晶晶
超微發表新AI晶片，股價飆漲9%，Alphabet股價也強彈，使美股費半指數昨（7）日漲2.7%，而台北股市今（8）日也開高，早盤一度漲180點，來到17465點，漲幅約1%。權值王台積電早盤強勢大漲11元，漲幅1.7%。今日AI概念股回溫，廣達、技嘉與英業達漲1到2%。而超微概念股、記憶題族群也表現搶眼，另外車用電子續強、不容小覷。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數7日上漲62.95點，或0.17%，收36117.38點；那斯達克指數上漲193.28點，或1.37%，收14339.99點；標普500指數上漲36.25點，或0.8%，收4585.59點；費城半導體指數上漲101.72點，或2.79%，收3747.54點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤一度漲180點，來到17465點，漲幅約1%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲11元，來到577元，漲幅1.7%。同樣為晶圓代工的聯電漲逾1%、世界先進漲近2%、力積電漲1%多。其他重要電子股，如聯發科漲1.2%，南亞科、群創、國巨也漲1%以上，日月光漲2%多。
今日AI概念股回溫，緯創漲0.7%、廣達漲1.4%、技嘉與英業達漲2%多、緯穎漲0.5%。由於超微發表新品後股價飆漲9%，也帶動超微概念股，如華擎漲7%、祥碩漲5%、健策、嘉澤、倫飛漲3到4%。
記憶體族群也報喜，晶豪科漲4%、鈺創漲1%，南亞科、華邦電與創見漲1%，威剛、品安漲3%。另外，車用電子持續上揚，環天科飆漲停，義隆、欣興、德微、晶宏、力旺、揚智、宜特、同致、聯傑漲1到3%。