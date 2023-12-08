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寶可夢中心禁夜排無效！「整隊阿嬤帶板凳」超狂　真實目的曝光

▲台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）今天開幕！一早就有整隊阿嬤帶板凳到場排隊。（圖/記者周淑萍攝）
▲台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）今天開幕！一早就有整隊阿嬤帶板凳到場排隊。（圖/記者周淑萍攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣「台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）」在今（8）日在新光三越台北信義新天地A11正式開幕！原本官方禁止大家夜排，但仍然有不少北上的民眾直接深夜進駐店外，而今早開店之前排隊人潮更是眾多，有不少民眾發現「整隊的阿嬤坐板凳在排隊」，還有領頭大姐在場指揮，據了解，這就是協助的代排工作，近幾年只要有快閃店、限量商品甚至是耶誕城演唱會都會出現這種打工族。

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為了避免開幕人潮爆滿，官方以發放「入店整理券」方式進行管理，深夜時官方貼出公告，入店整理券將會在每天早上8點發放，許多寶可夢迷深怕無法在第一天就入場，拿到今天開幕的限定「台北皮卡丘」特典卡，因此在7日晚間至8日清晨就已經有上百人到現場夜排等待，到開店前排隊人潮已經上千人。

▲台北寶可夢中心今開幕，上千粉絲人潮包圍新光三越兩大圈。（圖／記者周淑萍攝）
▲台北寶可夢中心今開幕，上千粉絲人潮包圍新光三越兩大圈，寶可夢人氣相當高。（圖／記者周淑萍攝）
而《NOWnews》記者今早到現場直擊，發現早上排隊規模相當驚人，至少上千位粉絲已經圍繞新光三越兩大圈，不少人都穿著寶可夢衣服、手拿寶可夢手遊或者電動，就為了要在第一天就目睹寶可夢中心的風采。值得一提的是，現場還有一群阿嬤跟隨風潮，也拿著板凳跟著一起排隊，跟現場大批年輕寶可夢迷來看有些對比。

這些阿嬤細數一下大約有20名，據了解，開幕的限定「台北皮卡丘」特典卡數量有限，發完為止，這群阿嬤就是幫別人代排購買領取卡牌，讓不少粉絲也直呼「這竟然也能是一種新興行業」，但更多的人認為不應該出現代排的行為，應該留給親自到場的寶可夢迷，以免佔掉名額。

▲台北寶可夢中心開幕禁夜排，但不少人乖乖早上8點才來，卻已領不到「入店整理券」了。（圖／記者周淑萍攝）
▲台北寶可夢中心開幕排隊人潮相當多，甚至出現整隊的阿嬤置板凳排隊。（圖／記者周淑萍攝）
事實上，這種代排的工作還真的有公司在操作，像是本週末的耶誕城演唱會，有些粉絲會集資找代排公司直接到現場卡位最前排，通常行情是一個小時200元至300元不等，就為了在最前排目睹心愛的偶像。而這次寶可夢中心開幕也有人代排來搶購，顯示代排的商機未來可能非常被廣泛運用在許多限量商品開賣日身上。


🟡台北寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」景點資訊

地點：新光三越台北信義新天地A11館3F（台北市松壽路11號 3F）
開幕日：12月8日
營業時間：週日～週四11:00-21:30、週五～週六11:00-22:00

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