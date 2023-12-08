緬甸軍政府連吞敗仗！多處邊界要塞被反叛軍奪去　中國角色受關注

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《路透社》報導，緬甸軍政府在邊境地區面臨多條戰線的攻擊，少數民族叛亂組織聯盟與民主派戰士聯合起來，組成「三兄弟聯盟」，試圖奪取領土並挑戰軍政府的統治。由於華人對緬甸北方的詐騙園區感到憤怒，「三兄弟聯盟」訴求為區域和平及「消滅電詐園區」，跟中國政府目前的政治決策一致。
如今中國北京政府似乎下定決心「剿匪」，先後抓捕果敢四大家族的直系血親，以及武裝護詐的「明氏家族」三大頭目。中國外交部回應同盟軍的行動時，則稱：「中緬持續加強打擊電信詐騙等跨境違法犯罪合作，取得顯著成效，大批電信詐騙犯罪嫌疑人被移交給中方。中方將同相關各方繼續嚴厲打擊電信詐騙等跨境違法犯罪活動，維護兩個邊境地區秩序和安寧」。
國際專家認為反叛勢力如果未獲得中方默許和支持，難以崛起且獲得先進的軍事配備。分析報告顯示，反叛軍中的果敢同盟軍部隊領導高層擁有最新款的華為手機，以及各種特種部隊的現代化武器，包括火箭炮、夜視鏡、導引砲彈、衛星電話，完全不像深耕山林多年的落後部隊，背後有誰撐腰可說是昭然若揭。
西方國際事務專家指出，中國改變立場的可能原因，有打擊詐騙集團的用意，因緬甸軍政府多次無視中國打詐的聲明，並沒有進行實質的打詐行為，由於緬甸軍政府跟緬北詐騙集團也有利益關係，過去沒有積極打詐，惹惱北京政府。
除此之外，也有部份西方專家分析，中國打擊電詐只是煙霧彈之一，詐騙園區已非法發展多年，過去也未見中國拿出實質行為打詐，今年卻一反常態加大打詐力度。西方專家推敲中國此次加入打詐行動，真正的目的是協助親中的果敢同盟軍重新掌控緬北，以獲得經由緬甸通往印度洋的出海口，作為麻六甲海峽遭西方國家封鎖後的備用替代。
不過，美國國際事務專家也認為中國政府雖然幫助果敢同盟軍，但也無意讓緬甸軍政府垮台，因為恢復緬甸的民主政府對中共也沒有好處，它目前只打算讓親中勢力重返緬甸北方，並穩定中緬邊境安全，以恢復貿易之路。
目前緬甸政府軍丟失的城鎮越來越多，雖然現在就斷言戰爭輸贏還早，但「1027行動」已經改變了當地軍事平衡，並有利於抵抗活動。有分析認為，軍政府持續遭受損失，儘管頻頻發動空襲、依靠重型武器，但並不具備奪回這些地區所需的人力和戰鬥力。緬甸獨立分析人士阿諾德（Matthew Arnold）則表示軍政府正在瓦解，面臨存亡時刻。