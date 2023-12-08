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羽生結弦結婚僅105天就告終！離婚竟要付2億「超貴」贍養費

▲日本「花滑王子」羽生結弦傳出離婚要付2億元贍養費。（圖／羽生結弦推特）
▲日本「花滑王子」羽生結弦傳出離婚要付2億元贍養費。（圖／羽生結弦推特）

記者吳政紘/綜合報導

日本花式滑冰「王子」羽生結弦，昨日剛喜迎29歲的生日，不過他卻開心不起來，雖然在個人社群網站強顏歡笑，發文感謝粉絲，「非常感謝大家的生日祝福，29歲這一年會繼續努力，呈現給大家最棒的演出，希望接下來的這一年，對大家来說也是幸福滿溢的一年。」而根據日本媒體報導，羽生結弦結婚到離婚只用105日，卻還要支付2億元贍養費，不但傷身還傷心。

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根據日本媒體《女性SEVEN》報導，羽生結弦跟妻子在結婚中所產生共同賺取的錢，需要分一半給對方，羽生結弦不但在11月11日發售4400日幣的超高價寫真集，並且還有公演等其他收入，這些累積起來將近5億日幣，這也讓羽生結弦需要跟妻子平分。

寫真集不但有羽生結弦的個人化妝後獨家照片，還有他穿上紅色舞衣的未公開照片，吸引粉絲搶購，而羽生結弦公演就可以輕鬆賺回，但妻子可能就會出走。

羽生結弦年8月突然閃電結婚，11月17日宣布離婚，去年他就買了仙台的高級公寓，一間就要1億日幣，加上他一口氣買了2間，但傳出妻子跟母親有婆媳問題，才導致離婚。

根據日本媒體報導，羽生結弦一年可以賺到約15億日幣的金額，105天等於約30％，就當成是4億日幣，加上兩人需要平分，因此羽生結弦可能需要支付2億的「贍養費」。

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