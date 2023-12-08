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五月天「直播嗨唱」掀好評！感人歌聲不打折、VIP視角臨場感滿分

▲五月天「直播嗨唱」掀好評，感人歌聲不打折、VIP視角臨場感滿分。（圖／翻攝自五月天Instagram）
▲五月天「直播嗨唱」掀好評，感人歌聲不打折、VIP視角臨場感滿分。（圖／翻攝自五月天Instagram）

記者黃雅琪／台北報導

五月天遭中國大陸音樂鑑定人「麥田農夫」指控假唱，雖然相信音樂及主唱阿信都出面澄清，但仍難以平息風波，因此五月天選擇以「直球對決」的方式化解，於台灣時間今（8）日凌晨，全程直播巴黎「好好好想見到你」系列演唱會最終場，駁斥近日被控假唱事件。直播演唱會成效也掀起圈內與粉絲們的好評不斷，不僅感人歌聲不打折，VIP視角拍攝更是臨場感滿分。

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▲五月天巴黎開唱全程直播，線上、線下歌迷全嗨翻。（圖／翻攝自五月天Instagram）
▲五月天巴黎開唱全程直播，掌鏡角度超優秀。（圖／翻攝自五月天Instagram）
《NOWnews今日新聞》記者實際觀察全程直播，發現在這場超過3小時的表演中，歌迷雖然沒有辦法親臨現場一起跳動，但隔著螢幕觀賞仍可被五月天歌聲感動，Instagram的直播音質、畫質意外穩定，只是偶爾有些鼓聲延遲感；而負責直播的工作人員則是全程手持拍攝，將超級VIP的舞台視角，給足每一位團員鏡頭！而這次直播的成功也可能意外為他們拓展商機，未來是否也可跟進日韓主辦方，販售線上直播演唱會門票，解決受限時間、國家舉辦等問題。

▲五月天巴黎演唱會最終場，主唱阿信完美獻唱，卻在Talking處激動破音。（圖／翻攝自五月天Instagram）
▲五月天巴黎演唱會最終場，主唱阿信完美獻唱，感動現場與螢幕觀看的歌迷。（圖／翻攝自五月天Instagram）
為洗刷假唱疑雲，五月天阿信整場賣力演唱感動無數歌迷，「直播演唱會」的形式在網路上也掀起好評，許多歌迷本來都很擔心會出現「技術災難」，想不到直播效果新鮮感十足，聽耳機、接藍芽喇叭的成效都很有臨場感，讓大家體會到「第一次躺床聽演唱會」的經驗。更有人建議未來每一場演唱會可加售「直播位置」，認為即使開價新台幣1萬元，也有機會搶翻天！這場直播演唱會不僅帶給歌迷和值夜班人士全新感受，也有望在未來帶動新趨勢。

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