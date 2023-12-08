貢寮山路夜間行車擦撞保育動物穿山甲 急叩新北動保處救援
一名戴姓民眾日前夜間開車行駛在新北市貢寮區山路上，不甚意外擦撞到山路上的保育類穿山甲，在通報新北市政府動物保護防疫處後緊急協調動物醫院前往醫療，男子也大方結清醫療費用，在送往台北市立動物園協助收容安置及照顧後，將穿山甲送回棲地野放，也呼籲民眾開車行駛山路應減速慢行，減少野生動物路殺情事。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，新北市幅員遼闊，生態資源優良且豐富，諸如三峽、三芝、土城、新店及貢寮區等靠近山區路段都有可能發生類似情事，請民眾行駛於山區時請注意減速慢行；如有在野外發現野生動物請務必遵守與野生動物的「不干擾、不接觸、不餵食」三不原則，需要救援則可撥打動保處24小時救援專線或動物保護救援專線1959求助。
新北市政府動物保護防疫處說明，台灣穿山甲一般棲息於淺山地區，屬於夜行性哺乳動物，主食為螞蟻或白蟻，1年最高可吃7000萬隻白蟻，有著用來舔食螞蟻的長舌頭但卻沒有牙齒，為此其會攝食一些小石頭放於胃中，用來磨碎吃進的昆蟲。除腹部外，全身佈有角質素構成的鱗片，遇危險時會將身體蜷縮成球狀，依靠背部的鱗片保護腹部，有銳利的鉤爪用以刨土挖洞，可以說是有鱗片的食蟻獸。