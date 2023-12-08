▲蟬連19年女性殺手　勿輕忽這一型乳癌的高復發風險

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當心這些特徵有高復發風險 一旦捲土重來就難纏！乳癌依據荷爾蒙接受體（ER/PR）以及第二型人類表皮生長因子接受體（HER2），分為多種亞型，每一型之臨床特徵、存活率和治療策略各不相同。其中，最大宗為荷爾蒙接受體陽性（HR+,HER2-）占約6成。一般認為荷爾蒙接受體陽性早期乳癌預後較佳，但若是高復發風險族群，其預後與惡名昭彰的三陰性乳癌一樣棘手，不可不慎。
趙醫師說明，乳癌亞型中的管腔B型患者儘管是荷爾蒙接受體陽性，但復發風險比較高，無論管腔B1型或管腔B2（三陽性）型都比管腔A型預後差。其中荷爾蒙接受體陽性早期乳癌患者中的高復發風險族群佔所有乳癌患者約2-3成。研究顯示，復發患者中約8成以上在手術後5年內發生，約3成是在手術後2年內就復發。
目前乳癌的標準治療流程是先切片檢查確認病理報告，接著進行手術治療，但若腫瘤較大者常會先進行手術前輔助化學治療，手術後接續評估復發風險。高復發風險族群特徵如下，建議及早與主治醫師討論治療策略：
- 淋巴結轉移4顆以上
- 淋巴結轉移1-3顆加下列其中1項條件：腫瘤≥5公分、腫瘤分化程度第三級、Ki-67指數大於20%。
細胞週期抑制劑加上標準荷爾蒙治療 手術後輔助治療預防復發趙醫師表示，無論復發風險高低，治療重點是在患者尚未復發之前就予以預防，在完整的手術後，對於高復發風險族群，就有下列輔助治療策略：
第一、化學治療
現今醫學發達，化療被列為標準治療的一環，有助降低復發風險。
第二、荷爾蒙治療
若患者能耐受副作用，可進行5-10年療程，可依復發風險決定服藥多久。
第三、局部放射治療
若腋下淋巴結轉移超過4顆、腫瘤大於5公分，以及接受標準乳房保留手術的病患，建議在化療後接受放射治療。
第四、細胞週期抑制劑
最新發展出的細胞週期抑制劑可與荷爾蒙治療合併使用，也可算是標靶治療的一種，療程為2年。完整的荷爾蒙治療加上細胞週期抑制劑，根據研究可再降低32%的復發風險，效果非常顯著，優於僅使用荷爾蒙治療，因此細胞週期抑制劑扮演了關鍵角色。此療法目前為自費，猶如預先買保險，治療越完整，復發風險就越低。
2年1次乳癌篩檢＋個人化精準治療 綻放粉紅人生「每個病人都非常珍貴」，趙大中醫師呼籲，女性身為家庭、社會、職場的中堅分子，面對乳癌頭號殺手，應定期接受乳房X光攝影及乳房超音波檢查，及早發現及早治療。台灣乳癌患者9成為早期，可跟醫師討論個人化治療策略，且台灣治療技術先進，醫療團隊會盡其所能讓患者接受最完整的治療。
依世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，癌症篩檢可有效降低癌症死亡率及提高存活率。根據衛生福利部國民健康署統計資料分析顯示，每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率，並可減少30%的晚期乳癌發生率 。政府針對下述女性同胞也有補助2年1次乳房X光攝影篩檢服務，國人應善加利用。
- 45-69歲婦女
- 40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60111
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