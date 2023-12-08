MLB／後援左投Hader想追31億大約！美媒曝得等大谷、山本合約拍板
本季效力聖地牙哥教士（MLB）的明星左投後援Josh Hader，在季末投入自由市場，據傳在冬季會議上已經吸引多對關注，但大聯盟官網透露，Hader目前動向不明，且簽約時程恐不會太快出爐，且有可能將等到大谷翔平、山本由伸決定去處後，才會有球隊和Hader簽約。
記者張志宇/綜合報導
根據大聯盟記者Mark Feinsand表示，「Josh Hader的簽約案，可能要等到自由市場最夯的大谷翔平、山本由伸決定去處後，才會有球團正式向Josh Hader報價，並直言許多球隊的預算都卡在山本由伸與大谷翔平身上，一定要等他們簽約後，Hader才能真正發現哪些球隊是真正想追求他的。」
對於Josh Hader想追求的合約，至少要接近、甚至超越Edwin Diaz的5年1.02億美元（約31億台幣）的合約，《MLB TRADE RUMORS》也透露，金鶯原本有意網羅Hader，但礙於Hader價碼過高超出預算範圍，金鶯最終轉簽下Craig Kimbrel。
Josh Hader本季在教士登板61場，拿下2勝3敗、防禦率1.28，有33次救援成功，累積56.1局投球，送出85次三振，每局被上壘率為1.10。
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