▲溫差大氣喘、肺阻塞爆發恐釀心肌梗塞？醫揭國人吸入性用藥3大迷思

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文／郭家和
慢性呼吸道疾病好發季節？ 氣溫下降更容易症狀惡化？寒流來襲氣溫驟降，不只各種傳染病菌的感染風險增加，也容易引發慢性呼吸道疾病如氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）症狀惡化。亞東紀念醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師受訪指出，慢性呼吸道疾病患者因本身肺功能不佳，如果未規則用藥控制良好，在季節交替時容易誘發症狀惡化。另外，秋冬劇烈溫差及病菌感染侵入肺部，都可能是加重呼吸道發炎、腫脹的原因。
鄭世隆主任表示，近期慢性呼吸道疾病如氣喘、慢性阻塞性肺病回診人潮的確有所上升，部份患者將慢性呼吸道疾病的症狀惡化，以為是流感或感冒引發的咳嗽，直到持續咳嗽1-2周以上，甚至「咳到會喘」才願意回診就醫。平日應積極注意呼吸道保健並按照醫囑使用吸入性藥物，才能減少慢性呼吸道疾病在秋冬爆發的風險。
氣喘控制不佳影響心臟健康！ 醫點名國人氣喘用藥迷思鄭世隆主任提醒，不少氣喘患者平時因症狀較不明顯，忽略了規律用藥的重要性，直到季節變化或流感、肺炎鏈球菌、肺炎黴漿菌等感染引發劇烈咳嗽與呼吸道不適，才回到胸腔科就醫。
「不只臺灣，國內外慢性呼吸道患者普遍對吸入性用藥的順從度都不高，或是以為只有症狀加重時再使用緩解型藥物即可，忽略規律用藥而導致疾病控制不良，有可能造成生命危險，因此，建立吸入性藥物的正確觀念，對慢性呼吸道疾病患者相當重要！」
鄭世隆主任舉例，民眾對慢性病如三高需要長期用藥控制的觀念相對明確，而氣喘、慢性阻塞性肺病族群卻容易因症狀不明顯而不規則用藥，不只可能造成肺功能下降，也會連帶增加其他器官的併發症風險，如氣喘或慢性阻塞性肺急性發作，可能誘發心律不整、心臟衰竭甚或急性心肌梗塞。
流感、肺炎、新冠疫苗不可少！ 慢性呼吸道疾病照護重點鄭世隆主任表示，秋冬時慢性呼吸道疾病容易控制不佳，與三種情況有關，首先是患者對自身疾病不瞭解，將慢性呼吸道疾病的咳嗽症狀以為是一般感冒；第二是對吸入性藥物的排斥心理，第三則是對吸入性藥物含有類固醇的迷思。
鄭世隆主任指出，部分吸入型藥物含有類固醇，但是用藥「精準」且劑量輕微，直接作用於呼吸道以減輕發炎、腫脹，對其他器官影響甚微。提醒慢性道疾病族群應依照醫囑用藥，也可配合醫療院所的遠端智慧工具，提升藥物順從性以達到良好控制。
日常生活部份，除了注意保暖、減少在空氣品質不佳時外出，慢性呼吸道患者也建議施打流感、肺炎鏈球菌及新冠疫苗以提升保護力，減少感染病菌後引發肺炎重症等風險。鄭世隆主任提醒，一般感冒多限於上呼吸道感染且通常於一週內痊癒，當咳嗽持續2週以上且伴隨有呼吸困難、胸悶、喘鳴等下呼吸道狀況，就建議及早至胸腔科就醫檢查是否有慢性呼吸道疾病或其他潛在病因。
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