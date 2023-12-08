五月天甩假唱疑雲！音樂人許常德發聲力挺「演唱會不只有聽唱功」
亞洲天團五月天近日被大陸網友指控演唱會假唱，今（8）日凌晨在巴黎的演唱會全程直播，邀請全民見證，盼能平息風波。資深音樂人許常德見五月天陷假唱風波，今日在臉書上有感而發表示，「唱的厲害不一定有人買票，唱的普普會有人買票，很可能是演唱會不是只有聽唱功。」
記者薛羽彤／綜合報導
許常德今日在臉書上以音樂人身分表示，「唱的好不好很個人觀感，很難用一個專業標準來評判，畢竟是技術與感情的共舞。」他認為能讓民眾買票進場的演唱會，不一定是唱功最好的，「唱的普普會有人買票，很可能是演唱會不是只有聽唱功，還有這個人的作品，還有是不是曾經做了什麼感動過你，還有你經歷的重大人生事件時他陪伴過你激勵過你。有緣就會讓唱歌的人和聽歌的人相聚。」
許常德認為唱歌唱得好不好的標準，人人心中都有一把尺，他擔任評審時常說：「是沒法讓我有感覺的演唱，才會讓我分心去檢查他有沒有唱錯歌詞或掉拍，唱錯卻不妨礙我欣賞都不會扣分。」
五月天陷入假唱風波，主唱阿信6日發生日文的內容提到，「每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」直接否認對嘴。
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