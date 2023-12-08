「軍事營區安全維護條例」管營外攝影行為？邱國正：提供法源依據
立法院外交及國防委員會日前初審通過「軍事營區安全維護條例」草案，草案內容指出，未經軍事機關許可，於軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑，這些條例在軍事迷之間引發熱議。國防部長邱國正今（8）日表示，「軍事營區安全維護條例」讓協助其他單位協助軍方處理軍事營區安全有法源依據。
記者呂炯昌／台北報導
「軍事營區安全維護條例草案」重點內容大致分為：明定軍事營區適用範圍、營門安檢措施、衛哨武器使用時機、設置軍事防護設施、禁止測錄攝影及營外執勤規範等6大面向，並針對危害國家或軍事安全者加重刑責。
立院外交及國防委員會今日就「軍事營區安全維護條例」草案進行朝野協商，邱國正會前受訪表示，軍營維護條例以前有很多規定，軍中有軍中規定闖入該如何處理，但往往處理依據法是哪一條講不出來，大家得到共同的共識，協助安全單位，不管是警察、海上有海巡，在執法當中有所遵循，否則靠各自來的法，百姓進到營區就跟闖入民宅好像沒有兩樣。
邱國正說，「法就用他們的法，就跟軍中有所差異，為了要明確律定讓大家執行法規有所依循，所以把它訂，大家比較好做推動工作的依據。」
國內知名爆料網站及暗網，昨日出現有人高價兜售國內各情治機關監聽資料，被監聽對象涵蓋黨政軍要員與外國駐台人員。對此，邱國正表示，他不知情此事，不予置評。