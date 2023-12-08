▲HIV台灣1指標未達聯合國95%目標　AFBL支持8計畫攜手終結歧視、愛滋

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AFBL支持8項計畫 入選計劃範圍更廣、多元今年AFBL支持了8項計畫，相較去年層面更廣、更為多元、創新及深入。服務社群包含HIV收容人、性產業工作者等，呈現方式包括衛教舞台劇、兒童教育繪本與肢體表演藝術創作工作坊等，服務地區則涵蓋全台偏鄉、離島、部落，更直接前往第一線場域，外展篩檢服務與宣導。
參與2023 AFBL的評審委員們表示，期盼各團體善用AFBL計畫的支持，達成計畫延續性，或是結合HIV防治理念、寓教於樂的規劃，都是這次計劃案入選的共通點與獲選標準。
台灣1指標未達95% 應去汙名化、篩檢避免延遲診斷在HIV防治上，聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）訂定2030年「95-95-95」目標，希望95%的感染者知道自身愛滋感染狀態、95%的感染者已服藥、95%服藥的感染者達到病毒量測不到。
擔任AFBL評審委員的高雄榮民總醫院感染科主任林錫勳表示，根據疾管署今年12 月份公布的數據顯示，台灣已達到90-95-95 的成績，雖然是亞洲國家的佼佼者，但第一項指標稍比泰國落後，還需要持續努力，如果能去汙名化，並提升民眾識能進而增加快篩意願，對於愛滋消除目標將有所幫助。
東海大學社工系徐森杰助理教授提到，現在對於「U=U」病毒量測不到（Undetectable）=不具傳染力（Untransmittable）的認知普及度還不夠落實，應持續推廣減少汙名、歧視，讓感染者不要害怕接受治療，因為現在只要願意出來治療，預後都非常好。
台灣紅絲帶基金會林頂顧問也表示，HIV感染者只要治療控制就能不具傳染性，這是很重要的部分，需要民眾了解。
國立成功大學醫學院國際事務副院長柯乃熒呼籲，民眾不要「延遲診斷」，雖然現在治療可有不錯的效果，但一旦發病太晚治療通常都要住院一段時間，建議有性行為者應至少1年做1次檢查，及早發現及早治療。
HIV是一個可以用藥物控制的慢性病、用藥物預防的傳染病。林錫勳主任表示，過去5年台灣HIV新感染率持續下降，而且每年降幅都在15－23%，充分顯示台灣在HIV預防及治療上的努力，未來AFBL也會透過支持更多元、不同面向的防治計劃案，與台灣公共衛生單位一同朝2030消除愛滋努力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60176
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