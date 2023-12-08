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王心凌獻唱《星願》主題曲！帶入追夢經歷　歡慶迪士尼100週年

▲王心凌獻唱電影《星願》主題曲，帶入追夢經歷，歡慶迪士尼100週年。（圖／迪士尼）
▲王心凌獻唱電影《星願》主題曲，帶入追夢經歷，歡慶迪士尼100週年。（圖／迪士尼）

記者黃雅琪／綜合報導

今年適逢迪士尼歡度100週年，這個魔法王國再度拾起神仙教母的魔法棒，繼續將傳奇故事往下一個世紀邁進。動畫電影《星願》就是在這樣的理念下誕生，迪士尼也找來了「甜蜜天后」王心凌，為電影演唱中文主題曲〈星願〉，唱出感人追夢經歷。

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▲迪士尼歡度100週年，推出新動畫電影《星願》。（圖／迪士尼）
▲▼迪士尼歡度100週年，推出新動畫電影《星願》。（圖／迪士尼）
▲迪士尼歡度100週年，推出新動畫電影《星願》。（圖／迪士尼）
 
迪士尼100週年鉅作《星願》，傳承迪士尼百年讓全球觀眾富有共鳴的「向星空許下心願」主題，與全球粉絲一同相信許願的力量，並展開一場「美夢成真」的旅程。同名主題曲〈星願〉由葛萊美提名音樂人茱莉亞麥克斯、葛萊美獲獎音樂人班傑明萊斯共同創作。對於能夠演唱迪士尼百年動畫電影主題曲，王心凌感到非常榮幸，她在忙著巡迴演唱會之餘抽空錄唱：「非常開心，尤其這是迪士尼100週年的動畫，很榮幸能有合作的機會。」

〈星願〉歌詞中寫著：「就像音樂改變了我，精采我的生活，像河流不會迷惘，總是一直往前流，不會再回頭⋯⋯SO I MAKE THIS WISH，願望的聲音，不會停息。」王心凌用她的人生經歷及甜美嗓音將這首歌曲詮釋得絲絲入扣、動人心弦，也用她溫柔堅定的聲線，唱出勇敢追夢，跟隨星星指引，努力前行的心聲。

▲王心凌演唱《星願》中文主題曲。（圖／迪士尼）
▲王心凌演唱《星願》中文主題曲。（圖／迪士尼）
被問到配唱時遇到的難題，王心凌坦承下了很多功夫，畢竟這是一首很英文的曲子：「雖然這首歌很順耳、好記，但有很多密密麻麻的字，音階走法不太一樣，事前的準備要做得比較足。錄音的過程很順利，可是花了很多時間做中文詞和曲式的配合。」

至於迪士尼動畫中，最喜歡的作品是哪部？王心凌露出害羞的笑容說：「常有人說是聽我的歌長大的，我也有從小看到大的。」她說真的是看迪士尼電影長大的，所以喜歡的太多了，如果真要選一部，大概是《小美人魚》：「我跟艾麗兒一樣，都是很喜歡唱歌，還經常學她唱歌。」

知道《星願》的故事之後，王心凌也被女主角「艾霞」積極正向的勇氣所感動：「這是迪士尼100週年的電影，也是一部有趣又充滿正能量的動畫作品，不論是成年人還是小朋友，都可以在電影中找到你的共鳴。」《星願》將在本月29日全台上映。


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