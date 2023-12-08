玖壹壹春風汽車牌照被吊扣6個月 才為紅線違停、亂丟菸蒂道歉
本土男團玖壹壹成員春風（洪瑜鴻）專輯暢銷又入圍金馬獎新演員，人氣正值巔峰，不過日前被週刊拍到數度違法，不但愛車停在內湖街道紅線，還隨手亂丟菸蒂，做了不良示範，本人受訪承諾會改掉壞習慣。不過春風昨（7）日突然在IG透露，車子車牌被吊扣半年，明年才能取車，但沒有說明原因。
記者楊穎軒／綜合報導
春風發文寫下：「很榮幸這次受邀參加了，交通部舉辦的車牌保管服務，兼免稅半年的優惠活動，明年見了！我的寶貝！」雖然以詼諧的方式敘述，但言下之意為汽車牌照被吊扣6個月，另附上愛駒車牌被拔掉的照片，據了解，春風疑似因為超速被吊照。
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依照112年6月30日新修正道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款「行車速度，超過規定之最高時速40公里」，處新臺幣6,000元以上3萬6,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，另同條第4項規定處罰車主「吊扣該汽車牌照6個月」。
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