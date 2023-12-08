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玖壹壹春風汽車牌照被吊扣6個月　才為紅線違停、亂丟菸蒂道歉

▲春風才紅線違停、亂丟菸蒂被拍，又自爆汽車牌照被吊扣6個月。（圖／翻攝自春風IG）
▲春風才紅線違停、亂丟菸蒂被拍，又自爆汽車牌照被吊扣6個月。（圖／翻攝自春風IG）

記者楊穎軒／綜合報導

本土男團玖壹壹成員春風（洪瑜鴻）專輯暢銷又入圍金馬獎新演員，人氣正值巔峰，不過日前被週刊拍到數度違法，不但愛車停在內湖街道紅線，還隨手亂丟菸蒂，做了不良示範，本人受訪承諾會改掉壞習慣。不過春風昨（7）日突然在IG透露，車子車牌被吊扣半年，明年才能取車，但沒有說明原因。

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▲春風和金馬新演員獎失之交臂。（圖／翻攝自春風IG）
▲▼春風和金馬新演員獎失之交臂。（圖／翻攝自春風IG）
▲▼陳怡叡（上圖）、春風私下互動親密。（圖／翻攝自陳怡叡、春風IG）
春風發文寫下：「很榮幸這次受邀參加了，交通部舉辦的車牌保管服務，兼免稅半年的優惠活動，明年見了！我的寶貝！」雖然以詼諧的方式敘述，但言下之意為汽車牌照被吊扣6個月，另附上愛駒車牌被拔掉的照片，據了解，春風疑似因為超速被吊照。

▲春風轎車車牌被吊扣半年。（圖／翻攝自春風IG）
▲春風轎車車牌被吊扣半年。（圖／翻攝自春風IG）
貼文一發布，網紅鳳梨揶揄：「恭喜獲得政府年終補助哩程停止器！」網友狂虧：「請問要如何取得這項優惠」、「這服務和優惠真的不用」、「報名費新台幣12000」、「恭喜恭喜！政府端強制型哩程停止器！欲哭無淚」、「我的快回來了」、「台式幽默」！

依照112年6月30日新修正道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款「行車速度，超過規定之最高時速40公里」，處新臺幣6,000元以上3萬6,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，另同條第4項規定處罰車主「吊扣該汽車牌照6個月」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 
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