2024年追第一道曙光！最早日出地點、時間 全台日出時刻一圖看
元旦假期不僅要跨年，還要追曙光、賞日出，2024年全國第一道民用曙光將在清晨6時3分出現於花蓮縣柏南山，而全國最早日出也在柏南山，為6時28分， 不過柏南山海拔高達3,443公尺，抵達不易，若要在臺灣本島平地追元旦日出，最早是在鵝鑾鼻燈塔的6時34分11秒，離島則為蘭嶼的6時29分7秒，還有北中南各地日出時刻預報表一次看。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據臺北天文館的精算，2024年元旦最早日出為6時28分在花蓮縣柏南山；平地最早日出在鵝鑾鼻燈塔的6時34分11秒，而全台各地元旦第一道曙光與日出時間，可透過線上互動程式「2024年元旦曙光地圖」查詢。
通常最早曙光是指「民用曙光」時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可以看見地面景物。但在天文觀測上，當太陽在地平線下18度時，所產生的曙光就會使6等星開始消失，稱為「天文曙光」。
通常天文曙光出現的時間會比民用曙光早一小時左右，但若非使用望遠鏡或攝影設備不易察覺，所以一般「追曙光」時參考民用曙光時刻較符合生活經驗，若想體驗天空由暗轉亮的過程，則可參考天文曙光時間提早來等待。
一般認為越往東、越往南，就能越早看到日出，但其實高度的影響也不可忽視，海拔越高，日出時間也越早！以臺灣來說，小區域內每向東或向南1公里，日出時刻會分別提早約2.4秒和1.1秒，但在同樣地點，海拔100公尺處的日出時間約比平地早1分半鐘，1,000公尺則提早約6分半鐘，到了接近海拔4,000公尺的高山，日出時刻會較平地提早約11分半鐘！
不過山區因地形與林相比平地複雜，要在日出方位地平線無遮蔽的狀況下才能於預測時刻直擊精彩的日出。在臺灣，元旦的日出方位約為115度，也就是東南東方附近。