▲夜驚症發作以為卡到陰！8月男嬰發出呼嚕聲竟發現鼻竇炎

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原以為是「遇到壞東西」或「祖先來訪」受到驚嚇，接受過數次「收驚」儀式。某日，父母在哄他睡覺時，聽見宛如貓咪發出的「呼嚕聲」，才發現原來是和呼吸道病變有關。
（圖解說明：夜驚患童先別急著收驚，應先就醫。）
元景耳鼻喉科神經科診所陳建志醫師表示，就醫時，其母手腳交叉固定住男嬰，利用透明玻璃抽吸管，從他鼻腔抽吸出大量黃白色鼻涕，發現是罹患鼻竇炎併發夜驚症（night terror）。
一阻塞就影響呼吸道！發育未完全易窒息！
根據生理，篩竇是人類出生後，第一個發育出來的鼻竇。感冒時，病毒會感染鼻腔，一路蔓延到篩竇，導致黏膜發炎腫脹，接著細菌感染，使鼻涕分泌增加。感染鼻咽，腺樣體也會跟著腫大，當患者睡覺平躺時，鼻涕因重力向後流，卻因腺樣體阻礙，蓄積在鼻咽。由於嬰兒還不會張口呼吸，經鼻呼吸困難，就會出現類似「窒息」情形，只能驚醒掙扎。當哭泣時，大口吸氣並用力吐氣，利用強大氣流，排空鼻咽鼻涕，呼吸又恢復了通暢。
（圖解說明：嬰兒睡覺時，鼻腔內鼻涕依著重力向後流，受到腺樣體阻礙，堆積於鼻咽。）
治療鼻竇炎生活環境也要調整！
陳建志醫師說明，此病治療，不僅需口服副腎皮質素、抗組織胺及抗生素，以治療鼻竇炎。每當睡前，還建議使用吸鼻機清除嬰兒鼻腔中的鼻涕，惟需注意技巧，以免傷及黏膜引發鼻血。
一旦嬰兒驚醒，得趕緊抽吸鼻涕，或是輕拍其背部，利用震動，使鼻涕脫離鼻咽，方可維持呼吸道通暢，讓哭鬧停止。另外，家裡勤打掃，使用吸塵器清除地面髒污，並配合空氣清淨機，清除空氣中的塵蟎抗原，減少呼吸道過敏，可間接減少鼻涕，改善呼吸。
固然嬰兒夜驚症可能和腦部發育未成熟、神經調節不良有關，往往是新手父母或褓姆的夢靨，若能找出病因，加以治療，能讓照顧者安心。
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