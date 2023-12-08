▲金馬影帝被判殘廢險輕生！　頸部歪痛、顫抖恐是「斜頸症」

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脖子歪歪的不正常？ 40歲後女性當心斜頸風險台灣神經復健醫學會理事陳智光說明，斜頸症好發於40歲後，除了脖子「歪歪的」，還會伴隨痙攣、顫抖、及中重度疼痛，日常行動因而受阻，對於情緒、社交能力亦有嚴重影響。
陳智光指出，斜頸症是一種肌張力不全症，肌張力不全症僅次於原發性顫抖症、巴金森氏症，是第3常見的動作障礙疾病，斜頸症是由於頸部肌肉攣縮，導致患者的脖子歪斜、頭部偏移至特定方向。大多數個案屬於特發性、找不到病因，研究顯示患者通常多於40歲後發病，且女性發生斜頸症的機率是男性的2倍之高。
疼痛→焦慮→症狀惡化 患者深陷惡性循環然而，許多患者一開始常以為只是落枕或姿勢不對而忽視，反而延誤就醫或被誤診。據統計，斜頸症患者從發作到確診平均竟需花上4至6年，這段期間內症狀恐愈發嚴重、影響生活！
陳智光進一步說明，脖子歪歪的、不能任意轉動，可能影響視線跟平衡感，例如無法準確拿捏與物品的距離感、走路容易跌倒，部分患者更因擔心旁人眼光，不願出門與人社交。呼籲民眾一旦發現脖子歪斜、疼痛或顫抖應及早就醫，若確認為斜頸症後盡早接受正確治療。
▲斜頸症是由於頸部肌肉攣縮，導致患者的脖子歪斜、頭部偏移至特定方向。（陳智光醫師提供）
藥物+復健更有效 減緩疼痛重拾治療希望林口長庚神經內科部副部主任吳逸如教授指出，斜頸症通常多伴隨痙攣、顫抖、抽動，且嚴重時可導致中重度疼痛與不適感，患者飽受病痛之下易衍生心理疾病，國外研究顯示，近6成斜頸症患者有焦慮症，逾4成有憂鬱症，然而焦慮、疲憊、壓力過大，又會使斜頸症加劇，形成惡性循環。將近三分之一的患者可能會進展為節段性肌張力不全症， 影響到頸部的相鄰部位。
由於斜頸症為終生疾病，目前治療多以緩解症狀為主。吳逸如說明，斜頸症治療藥物選擇多元，肉毒桿菌素可直接作用於神經與肌肉的交接處，精準放鬆受到影響的頸部肌肉。臨床研究顯示，通常注射肉毒桿菌素後6週即可看到明顯改善，能矯正頭部歪斜位置、大幅減少患者的疼痛程度，現在健保已有條件給付，鼓勵患者可與醫師討論最合適的治療計畫。
口服藥物
多為肌肉鬆弛劑，作用於全身，劑量調整不易，也無法精準放鬆受影響肌肉，易造成全身無力等副作用。
手術
侵入性治療，破壞性較高，多應用於其他治療效果不佳的患者， 且效果不長。
肉毒桿菌素
肉毒桿菌素為神經肌肉阻斷劑，直接作用於神經與肌肉的交接處，抑制肌肉收縮。
腦深層刺激術
藉電流來調節腦內不正常活動，而達到症狀的控制，通常建議作為肉毒桿菌素治療無效的替代療法
影帝李康生分享抗病經歷 鼓勵病友穩定治療深受斜頸症所苦的李康生分享，自己曾求助過至少50名醫師，試過各式中、西醫療法、甚至偏方，卻還是無法緩解頸部的緊繃疼痛感，有次治療時痛到崩潰痛哭，一度想放棄生命。直到求診於復健診所的王薏茜院長，嘗試注射肉毒桿菌素後，總算感受到症狀明顯改善。
王薏茜醫師分享，許多斜頸症患者一開始找不到病因時，會自行嘗試針灸、拔罐、推拿或民俗療法，但效果都不彰，鼓勵患者有疑似症狀，要至復健科、或神經內科求診進行鑑別診斷，確認為斜頸症後，則建議應同時採用藥物及復健方式，才能讓治療效果最大化。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60180
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