生成式AI刺激新一波投資熱　驅使資通訊市場5大趨勢

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IDC也披露2024年台灣資通訊（ICT）市場需關注下列五大趨勢。
(1)生成式人工智慧技術的下一波發展：全面產業化。
生成式人工智慧（Generative AI）技術的應用場域正從消費市場走向企業市場，亞洲企業聚焦的應用場域是以產品設計、軟體開發、客戶互動、行銷公關與供應鏈管理為主。值得特別注意的是，隨著企業需求提升，AI雲端平台將進入新一波競爭態勢，平台工具對微調（fine-tuning）跟索引增強生成（RAG）的支援能力將直接影響企業採用意願。在生成式人工智慧等技術的帶動下，IDC預估，台灣人工智慧平台（AI Platform）市場規模將從2023年的6,690萬美元成長到2024年的8,390萬美元，年成長率高達25.4%。
(2)人工智慧走向個人裝置
AI近年來發展快速，並於數據中心大放異彩，隨著技術發展，預期2024年將逐步打開個人裝置市場。在生成式人工智慧 (GenAI) ，智慧辦公室、以及元宇宙等商業市場逐步興起下，穿戴裝置的個人化應用正從家庭擴展到辦公場域，建立起與IoT 裝置和系統設備的連接，並透過分散式決策讓連接的裝置及系統能夠根據地端訊息做出即時的判斷和反應，最大程度地降低對雲端連接的需求。
另外，隨著 2025 年 Windows 10 停止服務支援及 GenAI 應用彰顯下，AI PC發展也逐步顯露雛型，預計這波成長動能將首先在商業市場發酵。IDC 預期到 2026 年底，將會有 80% 用於商業用途的新採購個人電腦搭載專為在地端運行大型語言模型（LLM）應用而設計的 AI 晶片，以推動生產力、減少延遲、保護數據安全，降低成本的同時提升工作效率。
(3)生成式AI應用於資安維運以實現網路安全自主化。
數位轉型的加速推進和新興科技層出不窮，迫使企業持續尋求更智慧且自動化的資安解決方案，以因應新型態風險，同時彌補專業資安人力短缺所帶來的技術落差。近年來，基於人工智慧的資訊安全和進階分析技術已被廣泛運用於資安產品和服務，而在2023年，生成式AI的崛起更進一步推動資安自動化邁向跨控制領域和跨技術範疇的網路安全自主化階段。IDC預估到2026年，全球將有30%的大型企業透過自主安全營運相關投資，提高資安事件的修復、管理和應對效率；而台灣企業也將透過投資擁有生成式AI能力的資安產品與服務，以應對資安人力不足所帶來的挑戰。
(4)雲端維運成本控管（FinOps）時代來臨，企業上雲焦點轉為價值導向。
近幾年企業用戶面臨經濟與市場環境高度不確定性，對科技支出與運用更為謹慎，IDC預期FinOps雲端維運成本控管需求將成為企業營運重要工具，協助企業用戶在上雲支出方面做最佳化規劃。未來企業將透過各部門的協作建立上雲使用量當責和透明性的制度，最終目標不只是使上雲成本達到最佳化，更重要是選擇對的上雲工具達成最大的投資報酬（ROI），進一步改變企業上雲的行為和文化。IDC預期未來企業對於雲的消費與使用心態及習慣將逐步改變，而提供諮詢服務和協助導入FinOps制度的雲端託管服務(MSP)業者及SaaS管理軟體服務商、將會是FinOps生態體系中影響企業運用的重要關鍵。
(5)下一代供應鏈碳管理信任機制。
隨著各國陸續推動碳關稅制度，以及國際品牌對供應商減碳要求逐漸提升，碳排數據揭露從自願轉強制，考驗供應鏈對於碳管理的部署。IDC調查顯示全球近60%的企業在永續發展成熟度處於中期轉型階段，面臨複雜的上下游關係與多樣資料來源的界定與管理，正積極尋求下一階段永續發展計劃。
基於此，以提高數據透明度與信任度為目的，碳排管理將從單一產品與技術創新進展到跨平台/流程整合創新，建立由數據驅動的數位業務平台，成為企業掌握碳排資訊的關鍵技術，其部署亦將更趨多元，並於不同產業與不同企業規模間階段性導入。IDC預估，至2027 年將有40% 的 G2000 企業使用全面的生態系統永續數據來制定營運決策，以減少30%的碳足跡。