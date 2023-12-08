大王具足蟲之後！限定拉麵加購料竟是18公分羊鞭 提供日、價位曝
曾推出大王具足蟲拉麵引起話題的「拉麵公子」，本週竟然還推出可加購配料是「三杯羊屌」的新款拉麵「爆炒三杯羊肋排濃厚羔羊白湯拉麵」。最令人咋舌的「羊屌」，號稱18公分，畫面驚悚，僅3天販售，限量只有30根。昨晚臉書貼文一出，被網友們戲稱是最「屌」拉麵。
記者葉盛耀/綜合報導
每周都會推出限定口味的「拉麵公子」，曾經有大王具足蟲口味、北海巨妖（墨魚）等創意口味，本周登場的則是與阿里不達太監羊羊肉爐聯名的「爆炒三杯羊肋排濃厚羔羊白湯拉麵」，號稱湯底投入了大量的太監羊骨熬製，口感濃郁香醇，不僅沒有羊羶味，還多了羊奶香。
拉麵上的叉燒，則是阿里不達太監羊的經典招牌名菜「爆炒三杯羊肋排」，外層骨邊肉酥脆辛香，而厚實的羊肉則具有細膩又帶點咬勁的雙重口感。但引起熱烈的是加購配料「爆炒三杯羊屌」，業者形容它「口感筋度十足、Ｑ彈滑嫩」，每根長度大約18公分，限量30根，加購價50元。「爆炒三杯羊肋排濃厚羔羊白湯拉麵」每碗售價450元，「爆炒三杯羊屌」加購售價50元，限量30根。
限定販售時間：
12月8日（五）晚上限量60碗，宵夜場營業至24:00
12月9日（六）中午限量30碗，晚上限量30碗
12月10日（日）中午限量30碗，晚上限量30碗
另外，來自日本的拉麵品牌麵屋武藏，曾帶起排隊瘋吃拉麵風潮，其虎嘯店於2018年結束營業後，睽違5年，十週年概念店「光復店」重回東區，以最經典的魚介x豚骨雙湯頭為底推出限定麵「黑角煮拉麵」，上頭叉燒使用黑醋角煮，散發誘人的光澤，入口即化的軟嫩。