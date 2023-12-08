築間新品牌！搶攻酸菜魚市場　明年計畫展店30間

林北好油自導自演案將偵結　綠：侯友宜、趙少康、黃國昌應道歉

▲民進黨發言人張志豪說，這起事件從林北好油發文說遭恐嚇，藍白兩黨一票人都發文力挺，相關人士應道歉。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.22）
▲民進黨發言人張志豪說，這起事件從林北好油發文說遭恐嚇，藍白兩黨一票人都發文力挺，相關人士應道歉。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.22）

記者陳佩君／台北報導

針對「Linbay好油」版主林裕紘與國民黨黨工許哲賓自導自演恐嚇案，有媒體報導近日將以偽造文書及滅證等罪起訴，蔣萬安等藍8縣市長確定解除液蛋禁令，對此，民進黨發言人張志豪今（8）日表示，這起事件從林北好油發文說遭恐嚇，藍白兩黨一票人都發文力挺，而國民黨總統候選人侯友宜不但發文聲援，還跟進抹黑民進黨，相關人士應該立刻道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林裕紘涉嫌與許哲賓，自導自演揭露進口蛋被恐嚇案，桃園地檢署今天下午將說明全案，而林、許2人已分別獲45萬、40萬元交保，預計檢察官今天將偵結起訴。

對此，張志豪說，當國民黨黨工許哲賓在押，被扣逾千組網路帳號，現在國民黨八縣市突然解除液蛋禁令，國民黨主席朱立倫、侯友宜，過去把國民黨政策會當作抹黑產業鏈，包含最大網軍頭國民黨政策會曾銘宗、侯友宜以及黨主席朱立倫都要為此事道歉。

林楚茵表示，當許哲賓被收押後，缺蛋不見了，壞蛋也沒了，甚至蛋也降價了，當時藍營縣市長說液蛋可能是壞蛋，因此讓學童沒有蛋能吃，現在卻說要解禁，可見這就是國民黨聯手造謠的假議題，「請侯友宜連同所有當時抹黑的國民黨黨公職公開道歉」。

卓冠廷表示，侯友宜與趙少康對此事都難辭其咎，趙少康曾發文說「壞蛋是事實」，說民進黨在洗白自己，「如果你說的壞蛋是事實，為何司法單位把許哲賓跟林北好油都收押？他們落網後，現在所有批評壞蛋的文章都不見，台灣的蛋都不是問題了」；他追問，當他們落網前，似乎台灣凡事都有臭蛋，現在都消失了，請問趙少康要不要道歉？

王義川批評，林北好油發文稱自己遭恐嚇，前立委黃國昌也跳出來聲援，幫他開直播哭訴，林北好油說要保護他的家人，結果不久後卻不帶家人自己跑了，「黃國昌敢開直播安慰他，現在林北好油與許哲賓被押，黃國昌你要道歉嗎？」

更多「2024大選」相關新聞。

五度輔選吳崢　賴清德力挺：沒有人有資格說吳崢不是中和人

前立委稱蕭美琴「美國走狗、皮條客」　民進黨遺憾斥：別羞辱女性

內幕／拚南投兩激戰區！綠打游顥無著力點　拿馬文君「隔山打牛」

郭昱晴任反賄選大使！林靜儀曝選民接到假民調電話還被恐嚇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞