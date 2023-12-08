林北好油自導自演案將偵結　綠：侯友宜、趙少康、黃國昌應道歉

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對此，張志豪說，當國民黨黨工許哲賓在押，被扣逾千組網路帳號，現在國民黨八縣市突然解除液蛋禁令，國民黨主席朱立倫、侯友宜，過去把國民黨政策會當作抹黑產業鏈，包含最大網軍頭國民黨政策會曾銘宗、侯友宜以及黨主席朱立倫都要為此事道歉。
林楚茵表示，當許哲賓被收押後，缺蛋不見了，壞蛋也沒了，甚至蛋也降價了，當時藍營縣市長說液蛋可能是壞蛋，因此讓學童沒有蛋能吃，現在卻說要解禁，可見這就是國民黨聯手造謠的假議題，「請侯友宜連同所有當時抹黑的國民黨黨公職公開道歉」。
卓冠廷表示，侯友宜與趙少康對此事都難辭其咎，趙少康曾發文說「壞蛋是事實」，說民進黨在洗白自己，「如果你說的壞蛋是事實，為何司法單位把許哲賓跟林北好油都收押？他們落網後，現在所有批評壞蛋的文章都不見，台灣的蛋都不是問題了」；他追問，當他們落網前，似乎台灣凡事都有臭蛋，現在都消失了，請問趙少康要不要道歉？
王義川批評，林北好油發文稱自己遭恐嚇，前立委黃國昌也跳出來聲援，幫他開直播哭訴，林北好油說要保護他的家人，結果不久後卻不帶家人自己跑了，「黃國昌敢開直播安慰他，現在林北好油與許哲賓被押，黃國昌你要道歉嗎？」
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