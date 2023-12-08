違反禁令赴高院說明　蘇震清強調：未來去小琉球一定向法院聲請

我是廣告 請繼續往下閱讀
法官要調查蘇震清是否知道被限制出境出海，以及他到底出海過幾次？蘇震清說，他知道被限制出境出海，自從被限制後，只有前往屏東小琉球，沒有其他出境出海行為，每次去小琉球都是公務行程，都是選民服務跟會勘，原則上有3次以上。
蘇震清認為，可能是他認知上有錯誤及差異的地方，一直認為是要離開中華民國的領土才算，他認知中，小琉球是中華民國領土，隸屬屏東縣境內，屬於他的選區，強調自己完全沒有要違反的意思，也不了解他去小琉球已經違反規定，希望高與可以維持原強制處分裁定，並取消他前往小琉球的限制。
蒞庭檢察官主張，在2021年1月29日的筆錄清楚記載，蘇震清對於限制出境、出海、限制住居都可以配合，如今又改口稱不知情；台灣臨海、周邊島嶼眾多，3個月前，朱國榮搭遊艇逃亡，且據報載，朱逃亡前多次去港口演練。
檢方表示，蘇震清涉犯貪汙重罪，一審遭判10年，至少4次出海，屢踩紅線，法院每次開庭都有到庭屬於應遵守事項，怎會拿來保證沒有逃亡風險？難道朱國榮逃亡前沒有到庭應訊？
檢察官強調，蘇震清的地方人脈及資源豐沛，還找兒子出來競選，從幾次成功出海就能證明，他有安排逃亡的能力，且屏東比其他地區更容易且更易被掩護，加上3限已經是最輕微的手段，只要他想就能擅自出海偷渡，且出海輔選並非立委職務，蘇震清請求取消限制出海，無必要性、無急迫性，且他明年1月就解除立委職務，更無解除的必要，另外，小琉球12海浬以外非我國領海，更易增加逃亡風險，請求增加具保金額或科技監控。