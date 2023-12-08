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違反禁令赴高院說明　蘇震清強調：未來去小琉球一定向法院聲請

▲立委蘇震清為了違反限制出海禁令，前往高院接受調查（圖／記者潘千詩攝，2023.12.08）
▲立委蘇震清為了違反限制出海禁令，前往高院接受調查（圖／記者潘千詩攝，2023.12.08）

記者潘千詩／台北報導

立委蘇震清遭民眾爆料，29日搭船前往小琉球，替接棒參選立委的兒子蘇孟淳造勢。因蘇震清目前身陷貪污案，早就被法院限制出境、出海，期限到明年5月，渡海顯然違反「限制出海」禁令，遭屏東警方通報高院。高院今（8）日傳喚蘇震清到庭說明，蘇震清說他原以為小琉球在屏東境內，不算離開中國民國領土。法官仍維持原限制出海出境的處分。蘇強調，一定遵守規定，未來要去小琉球一定會依規定向法院提出聲請。

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▲立委蘇震清為了違反限制出海禁令，前往高院接受調查（圖／記者潘千詩攝，2023.12.08）
▲立委蘇震清為了違反限制出海禁令，前往高院接受調查（圖／記者潘千詩攝，2023.12.08）
法官要求蘇震清說明出海當天狀況，蘇震清回稱，他11月29日從東港搭乘大約接近8點的交通船前往小琉球，因他身為屏東縣南區的立委，因公務需要，有責任及義務去做選民服務，當天幫立委候選人蘇孟淳造勢，所以才會去，大約中午又搭交通船返回東港。

法官要調查蘇震清是否知道被限制出境出海，以及他到底出海過幾次？蘇震清說，他知道被限制出境出海，自從被限制後，只有前往屏東小琉球，沒有其他出境出海行為，每次去小琉球都是公務行程，都是選民服務跟會勘，原則上有3次以上。

蘇震清認為，可能是他認知上有錯誤及差異的地方，一直認為是要離開中華民國的領土才算，他認知中，小琉球是中華民國領土，隸屬屏東縣境內，屬於他的選區，強調自己完全沒有要違反的意思，也不了解他去小琉球已經違反規定，希望高與可以維持原強制處分裁定，並取消他前往小琉球的限制。

蒞庭檢察官主張，在2021年1月29日的筆錄清楚記載，蘇震清對於限制出境、出海、限制住居都可以配合，如今又改口稱不知情；台灣臨海、周邊島嶼眾多，3個月前，朱國榮搭遊艇逃亡，且據報載，朱逃亡前多次去港口演練。

檢方表示，蘇震清涉犯貪汙重罪，一審遭判10年，至少4次出海，屢踩紅線，法院每次開庭都有到庭屬於應遵守事項，怎會拿來保證沒有逃亡風險？難道朱國榮逃亡前沒有到庭應訊？

檢察官強調，蘇震清的地方人脈及資源豐沛，還找兒子出來競選，從幾次成功出海就能證明，他有安排逃亡的能力，且屏東比其他地區更容易且更易被掩護，加上3限已經是最輕微的手段，只要他想就能擅自出海偷渡，且出海輔選並非立委職務，蘇震清請求取消限制出海，無必要性、無急迫性，且他明年1月就解除立委職務，更無解除的必要，另外，小琉球12海浬以外非我國領海，更易增加逃亡風險，請求增加具保金額或科技監控。

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