1/13送青年回家投票！2024青年民主返鄉列車募資上線、離島也補助

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張育萌提到，因為青年投票率低，以往候選人不太提青年政策，或提出短打型政策，對青年無實際幫助，惟有青年投下手中的選票，才能對候選人造成壓力，使他們正視年輕選民、提出青年政策，因此青民協因應2024總統大選，延續2018年及2020年的計畫，與台學聯、近30所大專院校學生會合作，再次以「線上募資」方式推出「青年民主返鄉列車」，讓20至35歲的青年只需要113元，就可以回家投票，募資計畫今天正式上線。
張育萌說，人們總被工作或忙碌的生活推著跑，好多事都會說「改天再做」，但投票不能改天，因此本次募資計畫命名為「這次，我們不改天－2024青年民主返鄉列車」，希望青年一起返鄉投下重要的一票，盼募集60萬元、啟動30多條交通路線，離到的船班、機票也有補助，最低花113元就能買到車票，1月12、13日都會有專車，方便青年提前回家，若募集資金超過60萬元，將加開班次，送更多青年回家。
臺學聯理事長翁歆媃提到，投票是義務也是權利，期待透過返鄉列車系列活動，讓可能會影響青年返鄉投票的阻礙降到最低，因此與青民協結合「募資專案」與「青年民主返鄉列車」，希望協助青年解決交通成本與車票難尋的問題，降低青年返鄉投票的機會成本，推動青年參與公共事務、青年參與政治的理念，她強調，該計畫經費完全透過募資而來，絕無收受特定政黨捐贈。
目前就讀台大社工系4年級的Sera Fangis Pacidal，來自花蓮豐濱港口部落，他分享自己作為花蓮人，早就習慣於車票售完、漫漫長途的返鄉之旅，行事曆上總是掛著搶票的提醒，更甚是習慣於節假日時留在外地、學校。
Sera Fangis Pacidal以這次大選為例，他必須在投票的前一天中午坐上開往花蓮的火車，到達車站後更要馬不停蹄的轉乘開往豐濱的客運，才能趕在投票前一天回到戶籍地，並在隔天投票，若是前一天傍晚甚至是投票當天才出發，根本無法在投票截止前抵達投開票所。
他說，許多原住民學生居住在交通路程更加遙遠、資源更加稀缺的山區、偏鄉以及離島，在他們眼裡回家這件事，都是你我無法體會、想像的艱辛，更遑論青年返鄉投票在金錢及時間上的成本，「如果你認同青年參政的重要性與急迫性，請支持我們，讓青年參政不再是遙不可及的理想，讓每個青年都能回家投票」。
青民協指出，「青年政策我關心，返鄉投票不缺席」呼應青民協所推出的「2024青年政策白皮書」及與NOWnews合辦的「2024總統大選青年論壇」，顯現青年在政策上不會缺席，此次再透過「青年民主返鄉列車」讓青年投票不缺席，邀請社會大眾支持，與青年共同行動。
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