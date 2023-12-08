▲血尿竟是攝護腺癌晚期！活不到2年　中年男精準治療人生翻倍

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台灣泌尿科醫學會馮思中理事長表示，根據衛生福利部110年癌症登記報告，攝護腺癌高居男性十大好發癌症第5名，死亡第6名，發生人數7481位，年新增個案以4％速度成長，相當可怕。多數患者常在排尿異常、雙腿無力，甚至是背痛才求醫，此時可能已為晚期骨轉移，臨床約有3成患者被診斷為轉移性攝護腺癌，若家中親人曾罹患癌症、有家族病史，罹癌風險更高，應小心預防。
及早基因檢測 掌握前「腺」治療關鍵攝護腺癌藥物治療選項多，不同的治療策略對於後續疾病發展及病友存活期影響甚鉅。臨床治療大多是給予荷爾蒙藥物以抑制雄性激素，但病友通常治療幾年後會產生抗藥性，發展為「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，疾病惡化程度及死亡率高。
台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會健保擴大給付標靶新藥黃昭淵分享，具有BRCA基因突變的人罹患攝護腺癌後，死亡率則為一般人的2.5倍，主要因為病程進展較快、對傳統治療的反應比較差，因此預後也比較不好；在轉移性攝護腺癌患者中，約12%具有BRCA基因突變[i]，若使用標靶藥物PARP抑制劑，可讓具有受損BRCA基因的癌細胞無法被修復，導致癌細胞死亡進而可延緩或停止腫瘤生長[ii]。
荷爾蒙治療產生抗藥性！ 健保擴大給付標靶新藥根據研究，標靶藥物PARP抑制劑針對BRCA基因突變轉移性去勢抗性攝護腺癌治療上，可降低近8成疾病惡化風險[iii]，今年11月也獲得健保給付，成為有BRCA1/2基因突變且曾使用過新型荷爾蒙治療惡化病友的治療新選擇。
高雄榮民總醫院泌尿科郭威廷醫師指出，以往自費使用PARP抑制劑在轉移性去勢抗性攝護腺癌的治療，每月約需耗費10萬元，擴大給付後估計每年約有296位患者受惠。曾使用荷爾蒙療法仍惡化的去勢抗性攝護腺癌患者，經BRCA基因檢測後，具有BRCA1/2或與DNA修復相關基因的基因突變皆受惠，可在第一線治療就獲得較佳的成效，大幅減輕經濟負擔。
郭威廷進一步說明，現今轉移性攝護腺癌邁入精準治療，一線治療會影響預後。根據研究，與新一代的荷爾蒙療法相比，若使用PARP抑制劑可以減少近8成的疾病惡化風險，以及死亡風險降低近4成[iv]。相較單用新一代荷爾蒙藥物，PARP抑制劑亦可與新一代荷爾蒙療法合併使用，可延長無惡化存活期近1年以上[v]，有效縮小腫瘤、降低PSA指數，四期攝護腺癌雖無法治癒，但穩定控制症狀，有望和疾病和平共處，維持生活品質。
馮思中呼籲，進入轉移性去勢抗性攝護腺癌的病友們，可及早進行基因檢測、掌握精準治療，現健保擴大給付PARP抑制劑在轉移性去勢抗性攝護腺癌的治療，讓患者獲得最好的治療成效。男性朋友也應更加注意自我的健康，50歲以上的男性應定期進行PSA篩檢，若家族中有癌症病史者應格外注意，及早篩檢不僅有助於發現潛在的健康問題，也有助於提前預防、及早應對，增加早期發現治療的機會，掌握前「腺」才是掌握人生自由關鍵。
[i]https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/lynparza-approved-in-the-eu-for-prostate-cancer.html#.
[ii] Mok Oh PharmD, MS et al. Wiley The Prostate Volume79, Issue8. June 1, 2019
[iii] Only PARP inhibitor to improve overall survival vs. new hormonal agent treatments in BRCA-mutated metastatic castration-resistant prostate cancer.(2020)
[iv]https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/lynparza-reduced-the-risk-of-death-by-31-percent-in-brca-or-atm-mcrpc-in-profound.html#
[v] https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2022/lynparza-approved-in-eu-for-prostate-cancer.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60178
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