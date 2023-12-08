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五月天「直播飆唱」真槍實彈！打破假唱指控　收穫更多無形聲譽

記者黃雅琪／台北報導

五月天於台灣時間今（8）日凌晨，全程直播巴黎「好好好想見到你」系列演唱會最終場，證明沒對嘴開唱。這場表演獲得業內人士、歌迷們一致好評，與其談論帶來其他實質上的金錢收益，不如說五月天收穫到更多的無形聲譽。

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▲五月天巴黎最終場演唱會，帶來經典嗨歌〈戀愛ing〉。（圖／翻攝自五月天Instagram）
▲五月天巴黎最終場演唱會，帶來經典嗨歌〈戀愛ing〉。（圖／翻攝自五月天Instagram）
針對五月天這次把戰場直接拉到網路上，公開播出演唱會現場與假唱疑雲正面對決，《NOWnews今日新聞》記者訪問到唱片界資深幕後人員洪書傑，多年來參與過無數場大咖歌手演唱會宣傳活動的他認為，五月天為了化解假唱疑雲，在演唱會直播大放送，勢必拿出最佳的實力，他說：「五月天其實已經不需要證明什麼！此舉真的是對粉絲和市場負責任的表現，也讓全世界受惠，看到整場超乎預期的巴黎演唱會，收穫的是更多無形的聲譽。」

▲五月天巴黎開唱全程直播，線上、線下歌迷全嗨翻。（圖／翻攝自五月天Instagram）
▲五月天巴黎開唱全程直播，線上、線下歌迷全嗨翻。（圖／翻攝自五月天Instagram）
而一位不具名的國際唱片公司高層也向記者表示，五月天這次的假唱事件，公關危機處理真的蠻好的：「直接用實力證明！」至於這次直播是否能為相信音樂或五月天帶來其他收益？這名高層人士說明，以這次直播的規模，絕對不符合成本，但他認為無形效益反而更高：「台灣的音樂軟實力，是目前最大的優勢。」

▲五月天巴黎演唱會最終場，阿信帶來多首安可曲寵歌迷。（圖／翻攝自五月天Instagram）
▲五月天巴黎演唱會最終場，阿信帶來多首安可曲寵歌迷。（圖／翻攝自五月天Instagram）
資深音樂人許常德今天稍早也在臉書發表對於五月天直播開唱看法：「唱的好不好很個人觀感，很難用一個專業標準來評判，畢竟是技術與感情的共舞！」

他認為唱的厲害不一定有人買票，唱的普普卻有人買票，原因很可能是：「演唱會不是只有聽唱功，還有這個人的作品，還有是不是曾經做了什麼感動過你，還有你經歷的重大人生事件時他陪伴過你、激勵過你，有緣就會讓唱歌的人和聽歌的人相聚。」

▲許常德臉書全文，近日五月天陷假唱風波，讓他有感而發。（圖／許常德臉書）
▲許常德臉書全文，近日五月天陷假唱風波，讓他有感而發。（圖／許常德臉書）
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