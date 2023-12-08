卜學亮尬71歲金士傑12年交戰300回 靠恩師張小燕提點解脫糾結點
71歲金士傑和卜學亮合作果陀劇場經典劇作《最後14堂星期二的課》已經12年，在今年年正式突破300場的演出，創下台灣劇場界的紀錄，在昨（7）日舉辦破300場感恩茶會。卜學亮有感而發說：「當初在決定接本時，其實是有猶豫，要不是受小燕姐的大力推薦，差點就錯過！」他因為接演劇本，得到了很多啟發，解開過去的結，明白「原諒別人是原諒自己」。
記者蔡依庭／綜合報導
對金士傑來說，能演出300場是喜事、時間歲月的累積，「就是年紀大了，我自己很喜歡、很享受演出《最後14堂星期二的課》，心理上也不疲倦，值此亂世，由衷的期待著每一場戲能夠散發小小光亮。」卜學亮有感而發說，「幾年前還想著，是不是演個10年或300場就可以下台鞠躬，如今看著馬上要達成自己設下的目標，該不該和角色說再見？且行且走吧！每一場就當成最後一場，好好珍惜演出。」
金士傑當初剛演的時候覺得，這齣戲是個單純的小品，沒想到演出後會一場接一場，像是小兵立大功，現在已演出突破300場，有種喜出望外的感覺，「我跟阿亮在每場戲保持切磋，上場前彼此安靜，演完後喝點小酒聊聊，隔天就能產生新的光芒。當演200場之後，2個人都有了點歲數，喝酒都很小心克制，大概體能上也有點什麼變化。」《最後14堂星期二的課》12月起將陸續有演出，演出資訊可見果陀劇場官網、TixFun售票網。
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