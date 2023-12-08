E-Rod轉戰響尾蛇！美媒：紅襪曾想追但為「台灣殺手」放棄報價
隨著大聯盟冬季會議在昨（7日）結束，國聯冠軍亞利桑那響尾蛇隨即以4年8000萬美元（約新台幣25億），簽下左投「E-Rod」Eduardo Rodriguez，但在簽約前一度出現插曲，據大聯盟記者Jon Heyman透露，波士頓紅襪原本也在爭奪「E-Rod」，但最終決定選擇延攬「台灣殺手」今永昇太，而放棄跟進報價。
記者張志宇/綜合報導
記者Jon Heyman在節目上透露，「紅襪在休賽季一度考慮與Eduardo Rodriguez簽約，但最終Rodriguez選擇加盟響尾蛇，紅襪在Rodriguez的談判中並未有積極的態度，但波士頓更願意等到山本由伸與今永昇太。」
「E-Rod」在2021年季末與底特律老虎簽下一份5年7700萬美元合約，在本季表現優異，共主投26場拿下13勝、9敗、防禦率3.30，隨即就在今年季末選擇跳脫剩餘3年4900萬美元合約成為自由球員。
「E-Rod」也順利獲得響尾蛇一張4年8000萬美元合約轉戰亞利桑納，根據《ESPN》記者Jeff Passan透露，這份合約當中還有共同選擇權，總額最高可以來到5年9900萬美元。
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