高虹安怒告周玉蔻誹謗不起訴！臉書怒批「司法正義休克」

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，檢方調查後認為，周玉寇依據消息來源發表言論，其言論縱非精確，但並非全然無據，她說法雖與事實不盡相符，但無法排除其主觀上認有當理由確信為真實，周罪嫌不足，不起訴處分。
對此，高虹安表示，昨天午休時間幕僚走進辦公室，跟我報告北檢對於提告周玉蔻誹謗，做出不起訴認定，他們憤慨地說，台灣的司法正義休克了嗎？由報導內容可知，檢察官既然已經認定周玉蔻所言「與事實不符」，就應該考量彼時不實言論造成了被影射當事人的親友，不僅遭到肉搜霸凌、無辜孩童被揭露照片，甚至出現往生者冰存位置被網紅於社群媒體宣傳等等極其離譜的情事，當事人的聲譽與生活，都受到了極度嚴重的侵害。
高虹安指出，被告周玉蔻及其所提及引述的兩位邱姓、徐姓名嘴皆為資深媒體人，生涯擔任過採訪記者，面對可能造成當事人重大影響的報導，自始至終都未求證當事人說詞，僅憑耳語謠言就逕自採信，完全已違反新聞倫理「反覆查證真實為上，絕不偽造作假」，檢察官所謂「雖非事實但仍有據」的來源，竟是如此輕率而不負責任，以如此寬容大量的尺度，對被告周玉蔻做出不起訴處分。
高虹安也說，將會再與律師討論，以其他司法途徑捍衛權益，也表達對於以不實謠言攻擊政敵、甚至波及無辜當事人親友的離譜行徑，最沈痛的抗議。