狂刪文言文！北一女師轟108課綱「無恥」影片瘋傳　教育部這樣說

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區桂芝說，最讓國文老師痛失的，是這個108課綱不讓教導品德教育、人格建立，以及所謂的生命覺醒，完全砍掉《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》四書，只每個截取片段集合成一課，沒了四書，國文課失去最有系統的生命教材，喪失學習民族最珍貴品德的機會。
區桂芝表示，108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生就不必再知道為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，「我們每天看新聞，看到那麼多不清不白的政客在那跳樑小丑、耀武揚威，在那邊吃香喝辣，學生價值觀怎麼不混淆，是非觀怎麼不錯亂？所以這是一個『無恥』的課綱。」
該影片曝光後，在社群、群組裡瘋傳，點閱突破百萬，還紅到對岸、北美華人圈瘋狂轉傳，引發正反兩邊的論戰。
自然科教師陳民峰在臉書貼出108課綱議題融入手冊表示，禮義廉恥忠孝仁愛信義和平，哪個內涵沒有包括？九年一貫都經過多少年？教改都鬆綁多少年？北一女的某位國文教師還沒有更新；淡江大學國際事務學院長包正豪則在臉書稱讚區桂芝講得真好，不是在教學第一現場，很難講得這麼精闢。
教育部回應，108課綱強調讓學生在課程中學習到各種素養能力，進而在生活中實踐和落實，而非僅背誦課文。以近日OECD發布PISA2022調查，台灣的學生具備足夠素養能力，對於應具備的價值觀及生活態度，能從目前素養導向的課程中學習到，並透過生活中的議題思辨，進而實踐禮義廉恥的修養。
教育部提到，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐。針對108課綱國語文課程，強調培養學生語言溝通與理性思辨的知識能力，教材編選著重多元取材。取材範圍擴大至兼具時代特性、思想流派及文體多樣性之文化經典、台灣新文學作家作品，以及世界華文文學、翻譯作品、文學論述。
教育部也澄清，108課綱並未廢棄文言文，文言選文以兼顧不同時代、不同作者、不同文類。依據普通型高中國語文課綱規定，文言文除中華文化基本教材外，課數的比率須符合3年平均 35%至45%。