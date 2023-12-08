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炎亞綸確定不起訴！「被控妨害性自主」高檢署駁回　經紀人回應了

▲炎亞綸被控妨害性自主，確定不起訴！他透過經紀人發聲：「謝謝檢察官證明清白。」（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸被控妨害性自主，確定不起訴！他透過經紀人發聲：「謝謝檢察官證明清白。」（圖／炎亞綸臉書）

記者薛羽彤、蔡依庭／綜合報導

炎亞綸日前被網紅耀樂控訴強制性交、偷拍，士林地檢署偵辦後，僅起訴拍攝、持有未成年人性行為影片，偷拍和強制性交部分不起訴。被害人不服，聲請再議，高檢署昨（7）日駁回，炎亞綸不起訴確定。

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▲炎亞綸（右）自交保後神隱，12日卻遭民眾目擊現身宜蘭廟宇拜拜。（圖／記者朱永強攝）
▲炎亞綸被控妨害性自主，如今確定不起訴。（圖／記者朱永強攝）
今年6月耀樂趁演藝圈掀起Metoo風波，出面控訴炎亞綸當年對只有16歲的他，妨害性自主、偷拍私密片還外流，炎亞綸當時駁斥他拿手機拍攝此舉耀樂都知情。檢察官認為，炎亞綸曾將私密片傳給2名網友，並未構成散布於不特定人或特定多數人得以瀏覽或觀賞的要件，依兒童及少年性剝削防制條例的製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像罪嫌起訴炎亞綸。

▲炎亞綸日前遭到前男友指控，偷拍兩人性愛影片，並且劈腿多男。（圖／記者陳明中攝影）
▲炎亞綸得知獲不起訴處分，透過經紀人發聲「謝謝檢察官證明清白」。（圖／記者陳明中攝影）
另外，炎亞綸被控強制性交罪的部分，被害人向台灣高等檢察署聲請再議；經高檢署審查後，認為檢察官調查完備，被害人聲請再議無理由，昨天駁回再議，炎亞綸獲不起訴確定。士林地院將於12月21日上午開庭，傳喚炎亞綸到庭，不過全案涉及兒少案件，採取不公開審理。《NOWnews今日新聞》詢問炎亞綸經紀人回應：「謝謝檢察官證明清白。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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