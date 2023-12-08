炎亞綸確定不起訴！「被控妨害性自主」高檢署駁回 經紀人回應了
炎亞綸日前被網紅耀樂控訴強制性交、偷拍，士林地檢署偵辦後，僅起訴拍攝、持有未成年人性行為影片，偷拍和強制性交部分不起訴。被害人不服，聲請再議，高檢署昨（7）日駁回，炎亞綸不起訴確定。
記者薛羽彤、蔡依庭／綜合報導
今年6月耀樂趁演藝圈掀起Metoo風波，出面控訴炎亞綸當年對只有16歲的他，妨害性自主、偷拍私密片還外流，炎亞綸當時駁斥他拿手機拍攝此舉耀樂都知情。檢察官認為，炎亞綸曾將私密片傳給2名網友，並未構成散布於不特定人或特定多數人得以瀏覽或觀賞的要件，依兒童及少年性剝削防制條例的製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像罪嫌起訴炎亞綸。
另外，炎亞綸被控強制性交罪的部分，被害人向台灣高等檢察署聲請再議；經高檢署審查後，認為檢察官調查完備，被害人聲請再議無理由，昨天駁回再議，炎亞綸獲不起訴確定。士林地院將於12月21日上午開庭，傳喚炎亞綸到庭，不過全案涉及兒少案件，採取不公開審理。《NOWnews今日新聞》詢問炎亞綸經紀人回應：「謝謝檢察官證明清白。」
※【NOWnews 今日新聞
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