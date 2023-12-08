批趙少康「偏激、鬥雞、投機」3G一體　綠酸：為位子總是做一半

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首先是「偏激」，卓冠廷表示，當前政壇代表人物就是戰鬥藍趙少康，他最為人熟悉的就是在1994年台北市長選舉電視辯論會上，時任台北市長候選人趙少康開口第一句話，就是「全國同胞們，台灣就要毀滅了！」，誇口若讓當時的民進黨候選人陳水扁當選台北市長，中華民國就會滅亡；其次，趙少康打著「新秩序」旗號，宣稱「本省籍的中產階級請認清楚」、「棍子不長眼」，透過撕裂族群情感，形塑戰爭恐嚇人民。
卓冠廷強調，這正是台灣選舉史上，第一個以極端手段區分族群，化分我群、他群，更刻意訴求特定省籍人士的談話，只為獲取個人的選舉利益，沒有任何國家、社會共融的思維，充分展現趙少康「偏激」的一面。
卓冠廷表示，過了30年，這次搭配侯友宜成為副總統候選人，不僅發言的力道屢屢壓過侯友宜，受訪時更拋出「自己是把副總統當總統來選」，更稱「侯友宜說過他絕對不會是備位元首，總統權責都可以讓他參與」。他批評，無視台灣的民主憲政體制，赤裸裸對外揭露與侯友宜間的政治權力分贓，更讓大家看到，「偏激」的趙少康又回來，縱使過了30年，個性依舊沒有改變。
再來是「鬥雞」，林楚茵表示，趙少康的性格就是好鬥，還有激化社會對立，引發政爭及衝突，如1994年時11月對時任總統李登輝提出「十二問」，其中一問即是「為何要將總統選舉從委任選舉改成全民直選？」，但諷刺的是，30年後的今天，趙少康成為全民直選下獲益的國民黨副總統候選人；其次，「全民公投」是台灣人民努力爭取實踐直接民主的權利，但在2004年3月20日舉辦的和平公投，也是台灣歷史上第一次全國公民投票，趙少康「反民主」的心態，偕同媒體人高喊「拒領公投票」，企圖影響人民行使直接民主的權利。
林楚茵指出，在2021年四大公投開票後，作為領軍「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康在臉書批評，是政府用人民的錢大手筆宣傳、洗腦的策略似乎奏效，批台灣民主發展還有一段長路要走，無視人民自由意志行使民主權力的結果，種種反人民當家做主的例子，皆凸顯趙少康不僅沒有民主素養，更充分展現他的「鬥雞」性格。
至於「投機」，王義川表示，趙少康最著名的就是用1億元買下57億元的中廣案，取得中廣96.95%股權，然而當初中廣公司市值至少高達57億，光是廣播部門就占約10億元；其次，當時廣播部門的市值經評估達12.5億，卻刻意以8折計算改為10億元出售，令人懷疑這是否為量身配合趙少康財力，所做出的評估結果？尤其，既使交易金額已經壓到10億，但實際上趙少康就只付1億，聲稱後續9億要以中廣公司盈餘支付，趙少康憑藉掌控中廣經營權優勢，逕自分配中廣公司96年至103年的盈餘，讓趙少康控制的公司分配到全數盈餘，累積獲利合計達18億8,306萬餘元。
王義川強調，無論是用一億元買下中廣，或是憑藉優勢逕自分配盈餘，取得高額獲利，以上兩點完全展現趙少康以小吃大、贏者全拿的「投機」本色。
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