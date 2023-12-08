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殲滅C型肝炎！受刑人也要加強篩　國健署、矯正署揭新規劃

▲衛福部國健署推估，台灣距離目標治療人數尚有4.8萬人的距離。（圖／記者林志怡攝，2023.12.08）
▲衛福部國健署推估，台灣距離目標治療人數尚有4.8萬人的距離。（圖／記者林志怡攝，2023.12.08）

記者林志怡／台北報導

C型肝炎作為肝癌的一大風險因子，世界衛生組織（WHO）呼籲各國以72%的C型肝炎患者獲得治療為消除C型肝炎威脅的目標，衛福部國健署推估，台灣距離目標治療人數尚有4.8萬人的距離，為加速達成相關目標，國健署與法務部矯正署合作、將自2024年元月1日起針對入監服刑者擴大篩檢。

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依據國健署公布的癌症登記資料，原發部位「肝及肝內膽管」的癌症為2021年國人癌症發生人數第4位；而2022年國人死因統計結果顯示，「肝及肝內膽管癌」為10大癌症死因的第2位，而「肝癌」的發生與「慢性肝炎」息息相關，從慢性肝炎到肝癌的過程被稱為「肝病三部曲」，其中C型肝炎是一大風險。

台灣肝臟學術文教基金會、中山大學教授余明隆表示，台灣西南沿海一帶、年紀稍長族群的C型肝炎盛行率較高，可能與早年醫療院所針頭並非一次性、當時醫療發展相對有限有關，因此國健署提供45歲至79歲（原住民40歲至79歲）民眾公費C型肝炎篩檢服務。

余明隆指出，除了前述族群外，C型肝炎高風險族群包括HIV／愛滋感染、洗腎患者、共用針頭等，許多民眾都會忽略自己感染C型肝炎的風險，有約20%的患者，一直到20、30年進展為肝硬化或肝癌、出現各種不適症狀時，經檢查發現自己是C型肝炎患者。

為確保C型肝炎患者得到妥善治療、減少肝癌發生風險，WHO以72%的45到79歲、或是具有相關風險的C型肝炎患者獲得治療為目標，以此推估，台灣2025年的目標治療人數為23.7萬人，依據8月的統計資料推估，尚須再治療4.8萬人方能達到WHO的目標。

國健署長吳昭軍表示，目前已針對部分入監服刑者要求進行C型肝炎篩檢，至於HIV／愛滋病患、洗腎患者、毒癮族群等高風險族群方面，現已規定確診HIV／愛滋病患時，需同時進行C型肝炎篩檢，洗腎患者則是每年固定一次篩檢，毒癮者則採呼籲、鼓勵篩檢做法。

為進一步達到根除C型肝炎的目標，吳昭軍指出，國健署與矯正署合作，自2024年1月1日起，全面針對入監服刑者採取C型肝炎擴大篩檢；矯正署進一步補充，每年新入監人數每年不太一樣，目前規劃明年針對已入監者進行普篩，若量能充足，再進一步針對所有新入監者進行篩檢。

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